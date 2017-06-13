Siirt Pervari'de 11 hedef imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Siirt'in Pervari kırsalındaki terör hedefleri hava harekatıyla imha edildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Siirt'in Pervari kırsalındaki terör hedefleri hava harekatıyla imha edildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, 12 Haziran 2017 tarihinde, akşam saatlerinde Siirt/Pervari kırsalında icra edilen hava destekli operasyon kapsamında terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen 11 hedefin (10 barınma alanı, 1 erzak noktası) Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından imha edildiği kaydedildi. İlk verilere göre bir teröristin de etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.

