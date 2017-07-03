Siirt kırsalındaki terör hedeflerine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Siirt Pervari kırsalında tespit edilen bölücü terör örgütü hedefleri düzenlenen hava harekatı ile imha edildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Siirt Pervari kırsalında tespit edilen bölücü terör örgütü hedefleri düzenlenen hava harekatı ile imha edildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, 02 Temmuz 2017 tarihinde, akşam saatlerinde Siirt Pervari kırsalında icra edilen hava harekâtı kapsamında, keşif ve gözetleme vasıtaları ile terör örgütü mensuplarınca saldırı amacıyla kullanıldığı tespit edilen iki depo ve bir barınma alanının Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından imha edildiği kaydedildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.

