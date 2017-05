Sihir - Mantık - Paradoks

İşinin ehli bir sihirbaz, tıpkı sözleştiğiniz gibi gelip karşınıza oturuyor. Yanında taşıdığı çantasından bir porselen tabak ve tabak altlığı olarak kullanılan renkli bir keçe çıkarıp masanın üstüne koyuyor. Sonra da, her sihirbazın olmazsa olmazı bir deste iskambil kartı çıkarıyor ve içinden üç tanesini seçiyor. Bu üç kartı önünüze koyup şöyle diyor; '' Bu kartlardan birini seçin ''



52 adet kartın içinden sadece 3 tanesini çıkarıp, hangisini seçtiğinizi bileceğini iddia etmek çok da etkilemezdi sizi herhalde. Peki karşınızdaki sihirbaz size, hangi kartı seçeceğinizi önceden tahmin ettiğini ve bunu bir kağıda yazdığını söylerse, küçük sihir gösterisi daha da ilginç bir hale gelirdi değil mi? Eğer seçmeniz için önünüze 3 farklı kart uzatılırsa, otomatik olarak, sihirbazın 3/1 şansı olduğunu düşünürsünüz. Ama durun bir dakika, sihirbaz o kadar kendisinden emin oturuyordur ki, seçiminizi bilmesinin çok zor olduğunu düşünmüyorsunuzdur artık. Tek bilmediğiniz, henüz sizin dahi seçimini yapmadığınız kartı önceden nasıl bilebileceği. Sırf merakınızı gidermek için, birkaç kez karar değiştirdikten sonra bir kart seçip uzatıyorsunuz ona. Sihirbaz kartı eline alıyor ve gülümsüyor. İşte o an hangi kartı seçeceğinizi gerçekten bildiğini anlıyorsunuz. Peki ama nasıl mümkün olabilir bu?



Şimdi öncelikle sihirbaz, başlarken söylediği şeyi ispat etmeli. Masanın üstüne koyduğu tabağın altına bakmanızı söylüyor. Oradan minik bir zarf çıkıyor ve tam da sizin seçtiğiniz kartın adı yazıyor. Ortada bir sihir olmadığını ya da sihirbazın şanslı bir tahminde bulunmadığını biliyorsunuz. Henüz ne olup bittiğini layıkıyla çözememenize rağmen biliyorsunuz bunu. Sihirbazlar sırlarını açıklamadığına göre, bu konuda size ben yardımcı olmak istiyorum. Muhtemelen ikinci bir tahminini de keçenin altına gizledi. Büyük bir olasılıkla üçüncü tahmin, bir şekilde, oturduğunuz sandalyenin bir köşesine iliştirilmiş olmalı.



Aynı sihirbazın tekrar karşınıza geçtiğini farz edin. Geleceği görebilen aydınlanmış biri olduğunu söyleyerek başlıyor söze. Eğer onun güçlerine inanırsanız, sizi zengin edeceğini söylüyor. Sonra da önünüze 2 tane büyükçe kutu koyuyor. İlkinin üzerinde '' L '', ikincisinin üzerinde ise '' R '' etiketi var. Sihirbaz tekrar söz alıyor; '' L kutusuna 1000 dolar koydum. R kutusuna ise ya 1 milyon dolar koydum ya da hiçbir şey koymamış olabilirim. İki seçeneğiniz var, Ya sadece R kutusunu seçersiniz, ya da iki kutuyu birden '' Haliyle şaşırıyorsunuz tabi. Beklediğiniz şey, kutular arasında bir seçim yapmanızı istemesiydi. Fakat o sizi yanıltıyor.



İlk başta, bu işte de bir bit yeniği olduğunu düşünüyorsunuz. Sihirbaz devam ediyor; '' Milyon doları alabilmen için bana inanman lazım. Unutma, ben geleceği görebiliyorum. Senin neyi seçeceğini zaten biliyorum. R kutusunu seçersen, seçimini ödüllendirip seni zengin edeceğim. Öte yandan her iki kutuyu birden seçersen, R kutusunu boş bulacaksın. Bu şekilde sadece L kutusunun içindeki 1000 doları alacaksın. ''



'' Eğer onun dediğini yaparsam, 1 milyon dolar kazanabilirim. Gel gör ki, artık kutulara dokunmadığına göre olan olmuştur. Eğer R kutusunda gerçekten 1 milyon dolar varsa, iki kutuyu birden seçerek hem o 1 milyon doları, hem de L kutusundaki 1000 doları kazanırım '' diye düşünmüş olabilirsiniz. Sonra aklınızı yeni bir düşünce kurcalıyor; '' Böyle düşüneceğimi tahmin ettiği için, 1 milyonu R kutusuna koymamış da olabilir '' diyorsunuz. Zihniniz bu paradoksla uğraşmaya devam ediyor. Birden aklınızdan şöyle bir düşünce geçebilir; '' Bu adam sıradan biri. R kutusunu doldurmuş olsun olmasın, yapabileceği başka bir şey yok. R kutusu boş ise, yalnızca R kutusunu seçtiğim durumla aynı şey olacak. Bu da demek oluyor ki, değişen bir şey olmayacak. ''



Bütün mantığınız, her iki kutuyu birden seçmenin, tek kutuyu seçmenizden daha akıllıca olacağını söylüyor öyle değil mi? Kutuyu hep birlikte açalım o halde. L kutusunda bahsedildiği gibi 1000 dolar çıkıyor. Daha önemli olan kutuyu açtığımızda, boş olduğunu görüyoruz. Sizce sihirbaz seçimimizin ne olacağını önceden gördü mü? Tabi ki hayır. Sihirbazın tek yaptığı şey, mantığımızla hareket etmemize güvenmekti.



Günlük yaşantımızda da böyle değil mi? Bütün olası tahminleri kapatıp farklı yerlere saklayan gazeteciler olduğunu inkar edebilir miyiz? Hangi düşünceyi savunursak savunalım, belli noktalarda bir paradoksun içine düşebileceğimizi yadsıyabilir miyiz? Veyahut da, mantığımızın bazen bizi zarara uğrattığını görmezden mi gelelim? Kalın sağlıcakla...