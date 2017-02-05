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Sığırcıkların büyüleyen dansı
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Sığırcıkların büyüleyen dansı

İstanbul Bakırköy'de sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı, görenleri büyüledi. Kuşların görsel şöleni ilgiyle izlendi.

İstanbul Bakırköy'de sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı, görenleri büyüledi. Kuşların görsel şöleni ilgiyle izlendi.
Dün akşam saatlerinde yolu Bakırköy Meydanı'na düşenler, sığırcık kuşlarının gökyüzündeki gösterisi ile karşılaştı. Binlerce sığırcık kuşu, gökyüzünde birlikte uçarak, değişik şekiller oluşturdu. Sığırcıkların gökyüzündeki dansı, izleyenlere görsel bir şölen sundu. Zaman zaman ayrılıp kısa sürede tekrar birleşen sığırcık kuşları izleyenleri büyüledi.
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