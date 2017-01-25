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Sığınaktan mühimmat çıktı
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Sığınaktan mühimmat çıktı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir sığınakta yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir sığınakta yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, sokağa çıkma yasağının sürdüğü Abdulkadir Paşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Zeynel Abidin ve Kışla mahallelerinde PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcıların imhası ile saldırılar sonucu tahrip olan binaların yıkım çalışması devam ediyor. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda Fırat Mahallesi'nde yapılan arama ve kazı çalışmasında bir sığınak tespit edildi.
Oda gibi kullanılan sığınakta roketatar, 15 roketatar mühimmatı, biksi ve 4 kalaşnikof silah, silahlara ait çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmata el konulurken, sığınak ta tahrip edilerek imha edildi.


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