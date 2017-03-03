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Sığınakta saklanan terörist böyle yakalandı
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Sığınakta saklanan terörist böyle yakalandı

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 10 terörist öldürüldü, 2 terörist ise yakalandı. Operasyon kameralarca saniye saniye kaydedilirken, sığınaktaki teröristin yakalanma anı da kameralara yansıdı.

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 10 terörist öldürüldü, 2 terörist ise yakalandı. Operasyon kameralarca saniye saniye kaydedilirken, sığınaktaki teröristin yakalanma anı da kameralara yansıdı.
Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından, Bitlis İli Sehi ve Ölek bölgesinde başlatılan "Şehit Güvenlik Korucusu Nihat ÇAPRAK-41 Operasyonu" esnasında, bir grup terörist belirlendi; belirlenen bölgeye helikopterlerle Hava Hücum Harekâtı (HHH) düzenlendi. Hava harekâtının ardından bölgede yapılan aramalarda, 10 terörist silahları ile bilirlikte ölü olarak bulunurken, 2 terörist ise sağ olarak yakalandı.

GÜVENLİK KORUCUSUNU ŞEHİT EDEN TERÖRİSTLER YAKALANDI
Aralarında, Şehit Güvenlik Korucusu Nihat Çaprak'ı 12 Eylül 2014 tarihinde Bitlis İli Merkez İlçe Aşağıölek Köyü mevkiinde yolu keserek kaçırdıktan sonra şehit eden ve Tatvan-Hizan karayolu üzerinde bulunan telefon direğine asan teröristlerin de olduğu belirlendi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde yapılan aramalarda 8 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 1 adet Bixi marka makineli tüfek ile 4 adet el bombası ele geçirildi.

TEKOŞİN KOD ADLI KADIN TERÖRİST GRUP SORUMLUSU ÇIKTI
Güvenlik Korucusu Nihat Çaprak'ı şehit edenlerden biri olan grup sorumlusu kadın terörist ölü olarak ele geçirilirken, teröristin İran asıllı olması ve üzerinden haç kolye çıkması dikkat çekti.

SIĞINAKLARI DA İMHA EDİLDİ
Operasyon sonrası bölgede geniş çaplı arama yapan Jandarma ekipleri, teröristlere ait (1) adet sığınak buldu. Sığınak; içinde bulunan çok sayıda mühimmat, EYP yapımında kullanılan malzeme, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ile birlikte imha edildi.

OPERASYON ANI KAMERADA
Jandarmanın gerçekleştirdiği operasyon ise saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde yerin altında sığınakta saklanan terörist yakalanıyor. Yerin altından çıkarılan terörist ardından helikopterle bölgeden götürülüyor.

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