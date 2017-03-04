Sığınakta hibrit araç yapmaya başladılar

Karabük Üniversitede 4 farklı mühendislik bölümünde okuyan 8 öğrenci, sığınakta başladıkları ve adını 'İstikbal' koyduklarını hibrit araç yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Karabük Üniversitede 4 farklı mühendislik bölümünde okuyan 8 öğrenci, sığınakta başladıkları ve adını 'İstikbal' koyduklarını hibrit araç yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği ile Otomotiv Mühendisliği 2. Sınıf öğrenci 8 genç, gerçek boyutlarda yapıma başladıkları elektrikli hibrit araç için kolları sıvadı. Tamamen yerli imkanlarla başladıkları ve 'İstikbal' adını verdikleri elektrikli hibrit araç için mühendislik binasının sığınağını kullanan 8 öğrenci dönem sonu araçlarını bitirmeyi hedefliyor.

Kasım ayında başladıkları ve oldukça mesafe kat eden öğrenciler üniversitenin sağladığı imkanlarla 4 koldan araçlarını bitirmek için mücadele veren öğrencilerin hedefi ise gerekli desteği aldıklarından seri üretime geçmek.

KBÜ Makine Mühendisliği 2. Sınıf öğrencisi Yiğit Yanarsoy, 4 farklı bölümde okuyan 8 öğrenci olarak projeye Kasım ayında başladıklarını söyledi.

Yanarsoy, "Kendi ve yerli imkanlarımızı kullanarak elektrikli araç yapma düşüncemiz vardı ve bu işe bu şekilde başladık.Gerçek boyutlarda 2 kapılı ve 10 kw'lık güçlü bir elektrik motoru kullanacağız. Sadece elektrik motoru ve elektrik aksamı yurt dışından gelecek. Diğer araçlarda farklı kılan tamamen çevreci ve elektrikli bir araç olacak. Aracımızın boyutu 4 metre. Aracımızı şuan okulumuzun sığınağında yapıyoruz. Alan olarak büyük ama dışarı çıkarmakta zorlanacağız. Aracı ikiye bölerek dışarıda yeniden birleştirip kabronfiber katımızı atacağız. Eğer aracımız bittiğinde gerekli desteği alırsak seri üretime geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.

(Yasin Erdem/İHA)