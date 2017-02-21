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Sığınak bulundu: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
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Sığınak bulundu: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Bingöl'de terör örgütü PKK'ya ait, içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi olan bir adet sığınak bulundu. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bingöl'de terör örgütü PKK'ya ait, içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi olan bir adet sığınak bulundu. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bingöl Valiliği, Kiğı ilçesinde konuşlu 2'nci Jandarma Komando Alay Komutanlığı birlikleri tarafından Yedisu ilçesi Akımlı köyü kırsalında "Şehit Jandarma Kıdemli Çavuş Metin Kıldış-13" operasyonu gerçekleştirildiğini bildirdi. Operasyon kapsamında bir adet sığınağın ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Sığınak içerisinde 60 kilogram bulgur, 560 kilogram un, 50 adet hazır çorba, 35 kilogram çay, 50 kilogram pirinç, 50 kilogram nohut, 20 adet kuru maya, 25 kilogram toz şeker, 13 kilogram makarna, 10 kilogram tuz, 7 çift ayakkabı, 10 adet iç çamaşırı, 50 adet kumanya, 30 kilogram zeytin, 10 kilogram salça, 20 adet piknik tüpü, 27 adet büyük tüp, 60 kilogram turşu, 50 kilogram sıvı yağ, 10 kilogram tütün, 200 metre sera naylonu, 30 adet dosya içerisinde eğitim notu ele geçirilmiştir" denildi.

YÜKSEKOVA'DA ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda 19 Şubat 2017 günü yapılan çalışmalarda, Yüksekova ilçesi Orman Mahallesi Orman Caddesi üzerinde 2016 yılında yapılan şehir operasyonunda güvenlik güçlerimize karşı silahlı faaliyette bulunan PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubu ve YPS içerisinde sorumlu düzeyde faaliyetlerde bulunan E.Ş. isimli şahıs yakalanmıştır. Şahsın yapılan araştırmasında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı tespit edilmiştir. Şahıs ilimiz Yüksekova ilçesi Güngör Mahallesi'nde bir ikamette toprağa gömülmüş vaziyette mühimmatların ve yaşamsal malzemelerin olduğunu söylemesi üzerine, şahsın gösterdiği yerde 7 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 1 adet Bixi makineli tüfeğine ait namlu, 4 adet gaz maskesi, 8 adet hücum yeleği, 37 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 2 adet luncer mühimmatı, 1 adet el bombası, 20 adet uçaksavar fişeği, 9 adet telsiz, 1 adet çaydanlık, EYP, 12 adet roket sevk fişeği, 20 bin adet fişek, 5 adet sırt çantası ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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