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Sigarayı bırakma oranı yeniden artışta
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Sigarayı bırakma oranı yeniden artışta

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, ''Türkiye'de sigara bırakma yüzde 31'lerden 27'lere kadar gerilemişti. Son senelerde ise yine yüzde 31'lere tekrardan çıktık' dedi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, ""Türkiye'de sigara bırakma yüzde 31'lerden 27'lere kadar gerilemişti. Son senelerde ise yine yüzde 31'lere tekrardan çıktık" dedi.
Palandöken Kayak Merkezindeki bir otelde düzenlenen Erzurum İl Sağlık Değerlendirme Toplantısı'na katılan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Sağlık Bakanlığının uzman bir kuruluş olduğunun altını çizerek, "Sağlık Bakanlığı netice itibarı ile uzman bir kuruluş olduğu için burada ilerlemeleri daha kolay yapabiliyoruz. Askerler ve diğer kolluk görevlilerine verilen sağlık hizmetleri cephe gerisinde verilen hizmetlerdir. Cephede ve cephenin hemen gerisinde verilen sağlık hizmetleri şuanda da Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından veriliyor. Biz onlara sadece destek oluyoruz. Bizler bunu Cerablus'ta yaptık. Sınır ötesi hizmetler açısından Sağlık Bakanlığımız her türlü imkanı silahlı kuvvetlerimize veriyor" dedi.

"ÇATIŞMALARIN YOĞUN OLDUĞU YERLERDE KOLLUK KUVVETLERİNE HİZMET VERİYORUZ"
Çatışmaların yoğun olduğu yerlerde kolluk kuvvetlerine hizmet vermek için hastaneleri dizayn ettiklerini ifade eden Bakan Akdağ, "Planlamamız cephe ve cephe gerisinde sağlık hizmetlerini geliştirmektir. Arka palanda kalan hastaneleri ise Sağlık Bakanlığı olarak biz geliştirmeye devam edeceğiz. Buradan hem vatandaşlar hem de silahlı kuvvetler hizmet alacak. Bunun yanında özellikle çatışmaların yoğun olduğu yerlerde mesela Diyarbakır'da, Hakkari'de, Van'da silahlı kuvvetlerimizin ve Milli Savunma Bakanlığımızın istediği yerde hastaneleri sadece kolluk kuvvetlerine hizmet etmek üzere dizayn ediyoruz" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE SİGARA BIRAKMA YÜZDE 27'DEN 31'E ÇIKTI"
Sigara kullanımına ilişkin olarak Bakan Akdağ, "Türkiye'de sigara bırakma yüzde 31'lerden 27'lere kadar gerilemişti. Son senelerde ise yine yüzde 31'lere tekrardan çıktık. Burada özellikle gençlerimizi korumamız gerekiyor. Bunun yanında sigara firmaları çok acımasızdır. Onlar için ticaret ve para kazanmak ön plandadır. Ama sigara zehirli bir madde, dolayısıyla sigara firmaları acımasızca gençlerimizi zehirleyebiliyor. Elbette bizler özellikle gençlerimizi korumaya devam edeceğiz. Aslında yapmak istediğimiz iki iş var. Birincisi düz paket dediğimiz sigaranın markasını görünmeyecek hale getirmek. İkincisi ise sigaranın açıkta satılmasına engel olmaktır" ifadelerini kullandı.
(Selçuk Kaya / İHA)

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