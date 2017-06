Sigara ve içki içirilen çocuğa devlet sahip çıktı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada içki ve sigara içirilirken görüntüleri yayınlanan küçük çocuk bulunarak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından koruma altına alındı.

Çocuğun bulunmasının ardından değerlendirmede bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "Çocuğumuz şu an güvende ve mutlu. Kendisiyle ilgili en doğru kararı vereceğiz ve onu koruyacağız" dedi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada içki ve sigara içirilirken görüntüleri yayınlanan küçük çocuk bulunarak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından koruma altına alındı. Olayın kamuoyuna yansımasının ardından, Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatıyla başlayan çocuk bulma çalışmaları, 81 İl Müdürlüğü ve Emniyet güçleri tarafından yürütüldü. Vatandaşların ALO 183 Sosyal Destek Hattı'na yaptıkları ihbarlar değerlendirilerek, Bakanlık ve emniyet güçlerinin ortak çalışmasıyla küçük çocuk İzmir'de bulundu. Çocuk ilk olarak kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirildi ve herhangi bir sağlık probleminin olmadığı görüldü. İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen incelemeler neticesinde; çocuğun annesinin yanında ihmal ve istismara uğrama riski görüldüğünden Acil Koruma Kararı başvurusu yapıldı. Yapılan başvuruyla 2828 Sayılı Kanun'un 22. maddesi kapsamında Acil Koruma Kararı çıkarıldı ve çocuk Bakanlığa ait bir kurumda bakıma altına alındı. Küçük çocuk, Bakanlığın uzman personelinin gözetimi altında olacak, her türlü ihtiyacı karşılanacak ve gerekli psikososyal destek sağlanacak.

Çocuğun yaşayacağı yer ve geleceğiyle ilgili nihai karar, çeşitli incelemelerin ardından verilecek. Çocuğun ve annesinin psikolojik durumları, sosyal çevreleri ve yaşadıkları yerdeki fiziksel şartlar incelenecek. Uzmanlar tarafından çocuk için en yüksek faydayı sağlayacak, onu en iyi şekilde koruyacak karar alınacak.

Görüntülerdeki kabul edilemez davranışların sorumlularıyla ilgili olarak ise soruşturma başlatıldı ve bu konu da hukukçular tarafından titizlikle takip edilecek.

Çocuğun bulunmasından dolayı büyük sevinç duyduğunu ifade eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, konuyla ilgili bir değerlendirme yaparak, "Olayı ilk duyduğum andan itibaren yakından takip ettim, görüntüler çok üzücüydü gerçekten. Çocuğumuz şu an güvende ve mutlu. Kendisiyle ilgili en doğru kararı vereceğiz ve onu koruyacağız. İnsanlarımız müsterih olsunlar; o artık bize emanet. Bu ve benzeri olaylar sosyal medya üzerinden yayınlanıyor ve maalesef doğru bilgilere ulaşmak için çok çaba harcıyor ve zaman kaybediyoruz. Bizim bu tip olaylar için de kullanılabilecek bir Sosyal Destek Hattımız var. ALO 183. Vatandaşlarımız kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılarla ilgili benzer şikayet veya ihbarları bu hatta yapabilirler. ALO 183'e iletilen bilgiler 24 saat esaslı olmak üzere 81 ilimizde bulunan yetkili personelimize iletiliyor. Böylece olaylara daha hızlı ve doğru müdahale etme imkanımız oluyor. Vatandaşlarımızın, bu ve benzeri olaylar için 24 saat ALO 183 Sosyal Destek Hattı'nı arayabileceklerini bilmelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.