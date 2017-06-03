Sigara sesi 'erkeksileştiriyor'

Vokoloji Uzmanı Op. Dr. İsmail İlter Denizoğlu, sigara içen kadınların ses tonunun 15 yıl içerisinde erkek ses tonuna dönüştüğünü söyledi.

Vokoloji Uzmanı Op. Dr. İsmail İlter Denizoğlu, sigara içen kadınların ses tonunun 15 yıl içerisinde erkek ses tonuna dönüştüğünü söyledi.

Bu durumun karakter üzerindeki olumsuz yansımaları olduğunu anlatan Medicalpark İzmir Hastanesi Vokoloji Uzmanı Op. Dr. İsmail İlter Denizoğlu, "Özellikle kadınlardaki ses tellerinde, uzun yıllar sigara içilmesine bağlı olarak doku direnci azalmaktadır. Bu durum erkeklere oranla kadınlarda daha fazla görülmektedir. Sigara içen kadınlarda, belli bir süre sonra ses telinin üzerini örten mukozanın altındaki gevşek dokuda jölemsi tabaka birikmeye başlıyor ve frekans düşüyor. Bu nedenle sesi kalınlaştırıyor" dedi.



'BUYURUN BEYEFENDİ'

Cinsiyet algısında ses tonunun öneminin çok büyük olduğunu ifade eden Op. Dr. Denizoğlu, "Sigara içen kadınlarda ses kalınlaşması 15 yıldan sonra bariz şekilde ortaya çıkıyor. Özellikle sesiyle ilgili bir meslek grubundaki kadınlar bu sorunu daha fazla yaşıyorlar. Kadın telefonda erkek sanılıyor, kendisine 'buyurun beyefendi' deniyor. Hem mesleki anlamda ilerlemesini engelliyor hem de özgüven kaybı yaşıyor. Hareketleri de erkeksileşiyor. Kişiliğin dışa vurumunu sağlayan en büyük ögelerden biri sestir. Sesin tısını, insanların bakış açısını değiştirebiliyor" diye konuştu.



TEK ÇARE CERRAHİ YÖNTEM

Vokoloji Uzmanı Op. Dr. Denizoğlu, "Kadınlardaki sigaraya bağlı ses kalınlaşmaları tedavisi ilaçla veya terapiyle yapılamıyor. Bu tedavi için özellikli bir cerrahi uygulanıyor. Tedavi gören kişiler belli bir süre tedavinin ardından kendi ses özelliklerine kavuşuyor. Ses kalınlaşması yavaş yavaş ilerlediği ve buna alışıldığı için fazla anlaşılamıyor. Ancak bir hanımefendi telefonda erkek sanılıyorsa, sorun başlamış demektir" dedi.



İMAJIN YÜZDE 80'İ SES

Sesin toplumsal statü açısından büyük öneme sahip olduğunu anlatan Medicalpark İzmir Hastanesi Vokoloji Uzmanı Op. Dr. İsmail İlter Denizoğlu, şunları söyledi:

"Bireylerin sahip olduğu imajın yüzde 80'ini ses oluşturmaktadır. Giyim, makyaj, koku, kıyafet, yakışıklılık ve güzellik unsurlarının hepsi yüzde 20'nin içerisinde yer alır. Ses değişince imajın yüzde 80'i değişmiş olur. Bu nedenle ses sağlığına önem vermeliyiz. Sigara içmek ses tellerini olumsuz etkiler. Mesleğini sesini kullanarak kazanan insanlar en fazla etkilenen gruptur. Ses tellerine dumanı reva görmeyin. Sesi normale dönen kişilerin yaşam kalitesi yükseliyor."