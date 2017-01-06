06.01.2017 11:04 Sigara izmaritlerindeki DNA örnekleri hırsızlık olayını aydınlattı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde hırsızlık yapan ve olay yerine attıkları sigara izmaritlerindeki DNA örneklerinden yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Bursa'nın Mudanya ilçesinde hırsızlık yapan ve olay yerine attıkları sigara izmaritlerindeki DNA örneklerinden yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.



Olay, Mudanya ilçesi Çağrışan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö.'ye ait iş yerine giren şüpheliler, 3 bilgisayar ile çok sayıda tekstil makinesine ait yedek parçayı çaldı. Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri, hırsızlığın ardından olay yerinde 2 adet sigara izmariti buldu. İzmaritlerden alınan DNA örneklerinin ardından S.Ü. ve R.Ç. gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

