Sigara hırsızları kamerada

İstanbul Kartal'da bir markete giren maskeli hırsızlar 7 bin TL değerinde sigara çaldı. Hırsılık anları ise marketin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
İstanbul Kartal'da bir markete giren maskeli hırsızlar 7 bin TL değerinde sigara çaldı. Hırsılık anları ise marketin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Olay, Kartal Atalar Caddesi'nde gece yarısı saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Yüzleri maskeli ve ellerinde eldiven olan 4 şahıs siyah bir araçla marketin önüne geldi. Ardından marketin kepenklerini kanırtarak içeri giren hırsızlar 7 bin TL değerinde sigaraları çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise dükkanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
OLAY ANI KAMERADA Kameralara yansıyan görüntülerde maskeli 4 kişi marketin önüne geliyor. Ardından hırsızlar marketin kepenklerini açmaya çalışıyor. Markete giren şahıslar kasaların yanında bulunan sigara paketlerine yöneliyor. Sigaraları bulundukları dolaptan sökerek alan hırsızlar marketten çıkıyor. (Cenk İşver/İHA)
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