'Şifreli görüşmeler özgürlüğü kısıtlamadan daha fazla yapılmalı'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB Liderler Zirvesi'nin ardından Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, 'Şifreli görüşmeler insanların özgürlüğünü kısıtlamadan daha fazla yapılmalı' dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB Liderler Zirvesi'nin ardından Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, "Şifreli görüşmeler insanların özgürlüğünü kısıtlamadan daha fazla yapılmalı" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB Liderler Zirvesi'nin ardından Brüksel'de basın toplantısı düzenledi. Avrupa'da reformu ve ilerlemeyi öngören konuşmasında Macron, Avrupa Birliği ülkelerini ilgilendiren terör sorunu ve sınırların korunmasına değindi. AB'nin ve ülkelerin sınırlarının daha iyi kontrol edilmesi gerektiğini söyleyen Macron, Birliğin savunma alanında güçlenmesi gerektiğini ifade etti.

Terörizmle mücadeleye değinen Macron, özellikle propaganda ve iletişim aracı olarak kullanılan internetin kontrolü, içeriklerin sınırlandırılması ve bu kararın Avrupa'da yasalaştırılması gerektiğini açıkladı.

Aynı zamanda iletişim araçlarıyla şifreli görüşmelerin insanların özgürlüğünü kısıtlamadan daha fazla yapılması gerektiğini ifade eden Macron, "Gerekli olan tüm imkanlarla yerlerini tespit ederek ve şifreli mesajlaşmaları çözmek gerekiyor." dedi.

Öte yandan, Macron, terörizm finansmanı hakkında G20'de görüşmeler yapılacağını belirtti.

(Özlem Kaplan /İHA)