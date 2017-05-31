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Şifalı karadut hasadı başladı
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Şifalı karadut hasadı başladı

Bağışıklığı güçlendiren, yorgunluğu gideren ve özellikle çocuklarda boğaz, diş eti hastalıklarına iyi gelen karadutun hasadı Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde başladı. Bol meyve sebebiyle ağaçların dalları yere kadar eğildi.

Bağışıklığı güçlendiren, yorgunluğu gideren ve özellikle çocuklarda boğaz, diş eti hastalıklarına iyi gelen karadutun hasadı Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde başladı. Bol meyve sebebiyle ağaçların dalları yere kadar eğildi.
Mahmut Arsan'ın yetiştirdiği dut ağacı yaz boyu meyve verirken, karadutun şeker hastaları içinde faydalı olduğu iddia edildi. Bahadınlı Mahallesi'ndeki evinin bahçesine 5 yıl önce diktiği karadutun çok meyve verdiğini anlatan Arsan, fidanlarını üretip ücretiz dağıttığını söyledi.
İlçeye 7 kilometre uzaklıktaki Bahadınlı Mahallesi'nde 60 yaşındaki Mahmut Arsan'ın bahçesinde yetiştirdiği dut, verimliliği ile dikkat çekerken, ekşimsi tadı ile de şeker hastalarının aradığı dut çeşidi oldu. Ağacın dallarının bol meyve yüzünden yere kadar eğildiğini anlatan Arsan, "Bunun fidanını 5 yıl önce komşumdan aldım. Toprağını sevdi ve kısa sürede büyüdü. Çok meyve veriyor. Ayrıca yaz boyu meyvesi eksik olmuyor. Eğer sera içinde olsa yılın 12 ayı meyve verecek. Bu yedi veren bir tür. Çok tatlı olmadığı için karadutu şeker hastaları çok tercih ediyor. Fidanlarını üretip isteyene ücretsiz veriyorum. Bunun çoğalmasını istiyorum" dedi.
Eşi Cemile Arsan da,"Şeker hastaları gelip yesin" diye konuştu .
Yazın bir çok bölgede şurubu ve reçeli yapılan karadut, özellikle küçük çocuklarda boğaz ve diş etleri hastalıklarına karşı iyi gelmesiyle biliniyor. İştah artırıcı özelliği olan karadut, idrar tutamama, baş dönmesi, kulak çınlaması, kansızlık nedeniyle uykusuzluk, sinir zayıflığı, balgam gibi rahatsızlıkların tedavi edilmesine yardımcı oluyor. Karadutun, halsizliği ve aşırı yorgunluğu giderdiği, sindirim sistemini düzenleyici etkisi olduğu, saçların güçlenmesini sağladığı da öğrenildi.
(Fatma Talay/İHA)

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