Sierra Leone Cumhurbaşkanı Külliye'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma'yı resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma'yı resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne atlı birlikler eşliğinde gelen Sierra Leone Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma'yı Külliye girişinde karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konuk Cumhurbaşkanı Koroma'nın tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Koroma, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladıktan sonra iki ülkenin heyetleri taktim edildi. Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı törenin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Koroma, iki ülkenin bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Resmi karşılama töreninin ardından başbaşa ve heyetler arası toplantılara geçildi.

(Derya Yetim - Fatih Erdoğan / İHA)