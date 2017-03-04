Side antik kentinin çehresi değişiyor

Türkiye'nin dünyaya açılan pencerelerinden Side antik kenti, Antik Side Tasarım Projesi ile yeni bir çehreye kavuşuyor. Side liman caddesinde sit alanında bulunan yapılar yıkılmak suretiyle yeni parklar oluşturulurken Side'nin ana caddesinde bulunan yol doğal traverten ile donatılıyor.

Türkiye'nin dünyaya açılan pencerelerinden Side antik kenti, Antik Side Tasarım Projesi ile yeni bir çehreye kavuşuyor. Side liman caddesinde sit alanında bulunan yapılar yıkılmak suretiyle yeni parklar oluşturulurken Side'nin ana caddesinde bulunan yol doğal traverten ile donatılıyor.

Manavgat Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların Side'nin değerine değer katacağını belirten vatandaşlar, tek sıkıntının çalışmaların günün erken saatinde bitirilmesinden kaynaklandığını, hava kararana kadar çalışılması durumunda çalışmaların sezon başlamadan bitirilebileceğini dile getirdiler.

Side'nin tarihi ve doğal güzelliklerinin yanında cadde, sokak ve parklarıyla da cazibe merkezi haline gelmesi için yapılan çalışmalar esnaf tarafından da destek görüyor. Esnaflardan Murat Güven "4 meydan ve meydanların birleştirilmesine vesile olan anayol çalışmaları hızla ilerliyor. Amaç Side'nin ekonomik cazibesini daha ileriye taşımak nasıl olur onunla alakalı, şuan yol çalışmaları tamamlandığında özellikle bölgemizdeki misafirlerimizin şuan bu yapım çalışmaları sırasında gelen misafirlerin de olumlu yönde eleştirileri var. Side daha da güzelleşiyor, özellikle meydanı limanı gördüğünüz zaman Side'nin artık bir cazibe merkezi olmaması için hiçbir sebep yok" dedi.

(Arif Kaplan/İHA)