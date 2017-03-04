Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Side antik kentinin çehresi değişiyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Side antik kentinin çehresi değişiyor

Türkiye'nin dünyaya açılan pencerelerinden Side antik kenti, Antik Side Tasarım Projesi ile yeni bir çehreye kavuşuyor. Side liman caddesinde sit alanında bulunan yapılar yıkılmak suretiyle yeni parklar oluşturulurken Side'nin ana caddesinde bulunan yol doğal traverten ile donatılıyor.

Türkiye'nin dünyaya açılan pencerelerinden Side antik kenti, Antik Side Tasarım Projesi ile yeni bir çehreye kavuşuyor. Side liman caddesinde sit alanında bulunan yapılar yıkılmak suretiyle yeni parklar oluşturulurken Side'nin ana caddesinde bulunan yol doğal traverten ile donatılıyor.
Manavgat Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların Side'nin değerine değer katacağını belirten vatandaşlar, tek sıkıntının çalışmaların günün erken saatinde bitirilmesinden kaynaklandığını, hava kararana kadar çalışılması durumunda çalışmaların sezon başlamadan bitirilebileceğini dile getirdiler.
Side'nin tarihi ve doğal güzelliklerinin yanında cadde, sokak ve parklarıyla da cazibe merkezi haline gelmesi için yapılan çalışmalar esnaf tarafından da destek görüyor. Esnaflardan Murat Güven "4 meydan ve meydanların birleştirilmesine vesile olan anayol çalışmaları hızla ilerliyor. Amaç Side'nin ekonomik cazibesini daha ileriye taşımak nasıl olur onunla alakalı, şuan yol çalışmaları tamamlandığında özellikle bölgemizdeki misafirlerimizin şuan bu yapım çalışmaları sırasında gelen misafirlerin de olumlu yönde eleştirileri var. Side daha da güzelleşiyor, özellikle meydanı limanı gördüğünüz zaman Side'nin artık bir cazibe merkezi olmaması için hiçbir sebep yok" dedi.
(Arif Kaplan/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
'İspanya ve Hollanda'da kral atıyor, bizde olunca...'
'CHP bu süreçte bir kez bile görevini yerine getirmemiştir'
Canikli'den parlamenter sisteme 'Devekuşu' benzetmesi
Trump, Obama'ya 'hasta adam' dedi
Haiti eski Devlet Başkanı Rene Preval öldü
Yol kenarında sahte para dolu çanta bulundu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Çorbacıya ateş açtılar 'Anne ben gidiyorum hakkını helal et'
Çorbacıya ateş açtılar 'Anne ben gidiyorum hakkını helal et'
Süleyman Soylu: Siyasi hayatı sona erecek!
Süleyman Soylu: Siyasi hayatı sona erecek!
Petrol Ofisi'nin yeni sahibi belli oldu
Petrol Ofisi'nin yeni sahibi belli oldu
Almanya'da ikinci skandal! Yine iptal ettiler
Almanya'da ikinci skandal! Yine iptal ettiler
Almanya krizinin ardından 2 ülke arasında ilk temas!
Almanya krizinin ardından 2 ülke arasında ilk temas!
Townsend: TSK, Rakka operasyonu için çalışmaları engellememeye dikkat etsin
Townsend: TSK, Rakka operasyonu için çalışmaları engellememeye dikkat etsin
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
'İspanya ve Hollanda'da kral atıyor, bizde olunca...'
'İspanya ve Hollanda'da kral atıyor, bizde olunca...'
'CHP bu süreçte bir kez bile görevini yerine getirmemiştir'
'CHP bu süreçte bir kez bile görevini yerine getirmemiştir'
Canikli'den parlamenter sisteme 'Devekuşu' benzetmesi
Canikli'den parlamenter sisteme 'Devekuşu' benzetmesi
Trump, Obama'ya 'hasta adam' dedi
Trump, Obama'ya 'hasta adam' dedi
Haiti eski Devlet Başkanı Rene Preval öldü
Haiti eski Devlet Başkanı Rene Preval öldü
Yol kenarında sahte para dolu çanta bulundu
Yol kenarında sahte para dolu çanta bulundu
Deprem bölgesine çadır derslikler kuruldu
Deprem bölgesine çadır derslikler kuruldu
Baykal Almanya'daki programını iptal ettiğini açıkladı
Baykal Almanya'daki programını iptal ettiğini açıkladı
Almanya mülteciler için Tunusa 15 milyon euro verecek
Almanya mülteciler için Tunusa 15 milyon euro verecek
Soydaş öğrenciler için Varna'ya kütüphane kuracaklar
Soydaş öğrenciler için Varna'ya kütüphane kuracaklar
Bursa'da ilk yarıda karşılıklı gol
Bursa'da ilk yarıda karşılıklı gol
Kılıçdaroğlu Roman vatandaşlarla buluştu
Kılıçdaroğlu Roman vatandaşlarla buluştu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English