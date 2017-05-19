Sivas'ta etkili olan şiddetli yağış yolları göle çevirdi.

Sivas'ta etkili olan şiddetli yağış yolları göle çevirdi.

Sivas'ta gün boyu yer yer etkili olan dolu ile karışık şiddeti yağmur, trafikte aksamalara neden oldu. Yağmurun şiddetini arttırması ile kimi noktalarda tıkanan akarlar yollarda gölet oluşturdu. Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü içerisinde ki TOKİ Yolu da sular altında kaldı. Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri yağmur nedeni ile ulaşımda aksamalar yaşadıklarını belirttiler.

(Onur Erden - Veysel Korkmaz/İHA)