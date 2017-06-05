Şiddetli yağış otoyolu kapattı

Burdur'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Burdur-Denizli karayolu, Yassıgüme köyü girişinde trafiğe kapandı.

Burdur'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Burdur-Denizli karayolu, Yassıgüme köyü girişinde trafiğe kapandı.

Burdur'da öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Merkez Yassıgüme Deresi taştı. Etkili olan kuvvetli yağış sonucu Yassıgüme deresi taşarak, Burdur-Denizli karayoluna aktı. Taşan sular, Burdur-Denizli karayolunun Yassıgüme köyü girişinde adeta gölet oluşturarak trafiği kapattı. Yağış nedeniyle köy merkezinde herhangi bir hasarın oluşmadığı ve kuvvetli yağışın devam ettiği öğrenildi.

(Hayal Girişim /İHA)