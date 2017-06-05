Şiddetli yağış otoyolu kapattı

Burdur'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Burdur-Denizli karayolu, Yassıgüme köyü girişinde trafiğe kapandı.
Burdur'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Burdur-Denizli karayolu, Yassıgüme köyü girişinde trafiğe kapandı. Burdur'da öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Merkez Yassıgüme Deresi taştı. Etkili olan kuvvetli yağış sonucu Yassıgüme deresi taşarak, Burdur-Denizli karayoluna aktı. Taşan sular, Burdur-Denizli karayolunun Yassıgüme köyü girişinde adeta gölet oluşturarak trafiği kapattı. Yağış nedeniyle köy merkezinde herhangi bir hasarın oluşmadığı ve kuvvetli yağışın devam ettiği öğrenildi. (Hayal Girişim /İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.