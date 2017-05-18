Şiddetli rüzgar bu ili uçurdu

Malatya'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki bir aracın üstüne ağaç devrildi.

Malatya'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki bir aracın üstüne ağaç devrildi.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesinde yaşanan olayda şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi. Park halindeki bir otomobilin üzerine devrilen ağaç itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kaldırılırken araçta maddi hasar oluştu. Kentte şiddetli rüzgar nedeniyle olasi benzer olaylara karşı yetkililer vatandaşları uyarıyor.

