05.01.2017 13:48 Şiddetli lodos sokak ortasında halay çektirdi

Bursa'da şiddetli esen lodos yüzünden yolda yürümekte güçlük çeken vatandaşların zor anları renkli görüntülere sahne oldu. Bursa'da şiddetli esen lodos yüzünden yolda yürümekte güçlük çeken vatandaşların zor anları renkli görüntülere sahne oldu.

Şiddetli esen rüzgara karşı Demokrasi Meydanı'nda yürümek isteyen bir grup kadının lodosta uçmamak için ele ele tutuşmaları ve rüzgara karşı verdikleri mücadele kameralar tarafından kaydedildi. Adeta halay çekiyormuşcasına el ele görüntülenen kadınlar şiddetli rüzgarda ayakta kalabilmek için birbirine sarıldı. Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde de hurda toplayan bir gencin hurda arabasını güçlükle kontrol etmesi gözlerden kaçmadı. Lodos öğle saatlerinden sonra yerini yağmura bıraktı.



