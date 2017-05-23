ABD Başkanı Donald Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, 'Şiddetin hoş görüldüğü yerlerde barış tutunamaz' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Şiddetin hoş görüldüğü yerlerde barış tutunamaz" dedi.

İsrail'deki temaslarının ardından Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine gelen ABD Başkanı Donald Trump, burada Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Trump ve Filistinli mevkidaşı gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. ABD'nin İsrail ve Filistin arasındaki barışı sağlamaya yardımcı olacağını vurgulayan Trump, "İki taraf arasındaki barış, Orta Doğu'daki bölgesel barışı harekete geçirecektir. Şiddetin hoş görüldüğü yerlerde barış tutunamaz. Barış, her bir gün yapılacak bir seçimdir ve ABD, bu hayali bölgedeki Yahudi, Müslüman ve Hristiyan gençler için gerçek kılmak adına burada" ifadelerini kullandı.

Bu amaçla Beytüllahim'e geldiğini sözlerine ekleyen Trump, "ABD, bölgeye ve bölge halkına barışı getirmek amacıyla İsrail ve Filistin'e yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.



"TOPRAKLARIMIZDA DUVARLAR DEĞİL KÖPRÜLER İNŞA ETMEK ÖNEMLİ "

Abbas ise, topraklarımızda duvarlar değil köprüler inşa etmenin önemli olduğunu ifade etti. Filistinlilerin, İsrail ile diplomatik ilişkileri yeniden başlatmak istediklerini ifade ederek, Filistin İsrail ile müzakereleri başlatma şartlarının "uluslararası hukuka dayalı nihai heykel sorunlarının çözülmesini" içerdiğini sözlerine ekledi.

