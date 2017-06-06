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Şiddet uygulayan kocasını oğluna öldürttü
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Şiddet uygulayan kocasını oğluna öldürttü

Adana'da babasını öldüren 17 yaşındaki çocuğun, sürekli işkence uyguladığı gerekçesiyle çıkan tartışmada annesinin 'Hadi ne duruyorsun sıksana' demesi üzerine cinayeti işlediği ortaya çıktı. Olaydan sonra gözaltına alınan anne ve oğlu tutuklandı.

Adana'da babasını öldüren 17 yaşındaki çocuğun, sürekli işkence uyguladığı gerekçesiyle çıkan tartışmada annesinin "Hadi ne duruyorsun sıksana" demesi üzerine cinayeti işlediği ortaya çıktı. Olaydan sonra gözaltına alınan anne ve oğlu tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay 2 Haziran günü Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşi Canfes'e (36) şiddet uygulayan Levent P. (42), olay günü yine eşiyle tartışıp vurmaya başladı. Bir süre sonra kavgaya 17 yaşındaki B.P. de karıştı. Baba, oğlunun da kavgaya karışması üzerine evdeki pompalı tüfeği alarak anne ve oğlu vurmakla tehdit etti. Tartışma, silahın çekilmesiyle büyüdü. B.P. babasının elindeki silahı aldı. Bu sırada anne Canfes P. oğluna dönerek "Ne duruyorsun hadi sıksana" diye bağırdı. B.P. annesinin sözleri üzerine silahı ateşledi. Kurşunun isabet ettiği baba ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Levent P., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OLAYI ANLATTI
Olaydan sonra Yüreğir araştırma ekipleri tarafından yakalanan B.P., ilk ifadesinde babasıyla uyuşturucu yüzünden tartıştıklarını tüfekle havaya ateş ederken kaza sonucu vurduğunu söyledi. Ancak polis çocuğu çapraz sorguya alınca B.P., cinayeti annesinin yüzünden işlediğini itiraf etti.
Babasının annesine sürekli şiddet uyguladığını ileri süren B.P.'nin ifadesinde, "Olay günü babam annemle tartıştı ve vurmaya başladı. Elinde pompalı tüfek vardı. Elinden aldım ve bu sırada annem bana 'Ne duruyorsun hadi artık sıksana' dedi ve o an tetiğe bastım. Babam öldüğünü öğrenince dünyam yıkıldı. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.
B.P.'nin itirafı üzerine cinayet ekipleri anne Canfes P.'ı gözaltına aldı. Canfes P. emniyetteki ifadesinde suçlamayı kabul etmedi. Canfes P., 'cinayeti azmettirmek', B.P. ise 'adam öldürmek' suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.
(Fatih Keçe /İHA)

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