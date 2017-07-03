Sıcaktan bunalan Gazzeliler denize akın etti

İsrail'nin deniz kuvvetlerinin muhasarası altına bulunan ve sıcak havadan bunalan Gazzeliler çareyi denize koşmakta buldu.

İsrail'nin deniz kuvvetlerinin muhasarası altına bulunan ve sıcak havadan bunalan Gazzeliler çareyi denize koşmakta buldu.

İsrail'in karadan ve denizden 11 yıldır abluka uygulandığı ve günde yalnızca iki saat elektrik verilen iki milyon nüfuslu Gazze şeridinde insanların tek sığınağı sahiller oldu. Selma, sahilin deniz anasıyla dolu olmasına rağmen yüksek hava sıcaklığı sebebiyle rahatlamak için denizin tek çare olduğunu söyledi.

Ahmet muhasaradan psikolojisi bozulan insanların tek rahatlama yolunun denize girmek olduğunu ve insanların bir yıl boyunca bu zamanı beklediklerini belirtti.

(Muhammed Rabah / İHA)