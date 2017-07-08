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Sıcaklarda çarık ve yemeni ile nostaljik serinlik keyfi
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Sıcaklarda çarık ve yemeni ile nostaljik serinlik keyfi

Çöl sıcaklarının yaşandığı Kahramanmaraş'ta sağlık ve serinlik için Osmanlı çarıkları tercih ediliyor.

Çöl sıcaklarının yaşandığı Kahramanmaraş'ta sağlık ve serinlik için Osmanlı çarıkları tercih ediliyor.
Havaların yüksek derecede sıcak olduğu şu günlerde Kahramanmaraş'ta ayaklarını serin tutmak isteyen vatandaşların tercihlerinden biri de Osmanlı çarıkları. Türk kültürünün olmazsa olmazlarından biri olan çarık ve yemeniler, adını dünyanın her yanına yaymış durumda. Sıcak havada ayaklarının daha serin ve sağlıklı olmasını isteyenler, tarihi çok eskilere dayanan çarık ve yemeniyi tercih ediyor.
Fiyatları 70 TL ile 300 TL arasında değişen çarım ve yemeniye olan yoğun talepleri karşılayabilmek için Kahramanmaraş tarihi kapalı çarşısında bulunan çarık ustaları yoğun şekilde çalışıyor.
Tarihi kapalı çarşı esnafından Furkan Sıralı, özellikle yaz mevsiminde çarık ve yemeniye talebin arttığını söyledi. Tarihi film ve dizilere de bu çarıkların gönderildiğini vurguladı.
Çarık ustası Furkan Sıralı, "Çarık ve yemeniler ayağı daha serin tuttuğu için sıcak günlerde daha çok rağbet görüyor. Şehrimizde de tanındı, yüzde seksen burada yüzde yirmi şehir dışında satılıyor. Ürünlerimiz el yapımıdır deridir, ipliğinden bütün malzemesine kadar doğaldır el yapımıdır, ayakta terleme kaşıntı nasır gibi şeyler olmuyor. Çoğu modeller Osmanlı döneminden kalma ama bizde yeni modeller katarak ürünlerimizi satıyoruz. Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi, Helen, Fetih 1453, filmlerine yaptığımız ürünlerden gönderdik. Diriliş Ertuğrul'un kostümlerinden çarıklarına ustamın abisi yaptı, buradan gitti" dedi.
Çarık almak isteyen Sevda Yontar da, "Ben Adanalıyım, buraya gezmeye geldim, dikkatimi çekti hem otantik bir şey hem sağlıklı olduğu düşünüyorum. Ben daha önce Kahramanmaraş'ta oturuyordum dikkatimi çekmiyordu, demek ki gözüme çok göründüğü içindi belki çok geldiği için ama şuanda ban gerçekten çok ilginç geliyor, çok güzel görünüyor" dedi.
(Halil Koyun/İHA)

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