Sıcaklar delirtti: Çırılçıplak soyundu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde sıcaktan bunalan bir kişi soyunarak dakikalarca en işlek caddede dolaştı. Çırılçıplak adamı görenler ise gözlerine inanamadı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde sıcaktan bunalan bir kişi soyunarak dakikalarca en işlek caddede dolaştı. Çırılçıplak adamı görenler ise gözlerine inanamadı. Edinilen bilgiye göre olay, Ödemiş ilçesinde yaşandı. Kentte hava sıcaklı 40 derecenin üzerine çıkınca sıcaktan bunalan bir adam, üzerinde ne varsa çıkarıp attı. İsmi öğrenilemeyen adam, daha sonrada kentin en işlek cadde ve sokaklarında dolaşmaya başladı.
VATANDAŞLAR ŞOK OLDU Elbiselerini bir kenara atan ve çıplak bir şekilde sokakta dolaşan adamı görenler ise gözlerine inanamadı. Dakikalarca trafikte dolaşan adamı ise bazı vatandaşlar cep telefonuna kaydetti. Çıplak vatandaşı o sırada devriye görevi yapan polisler gördü. Polisler, hemen apar topar adama müdahale etti. Gerçek ise daha sonra anlaşıldı. Adamın akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilirken, çevredeki esnaflar adama elbise vererek giydirdi. Adam, daha sonrada polis nezaretinde trene bindirilerek Bayındır'a gönderildi. (Nazif Harupçu/İHA)
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