03.01.2017 11:34 Sıcak içecekler kâbusunuz olmasın

Uzmanlar, sıcak içecek ve yiyeceklerin diş ve diş eti problemleri yaşayan kişilerin rahatsızlıklarını tetiklediğine dikkat çekiyor. Uzmanlar, sıcak içecek ve yiyeceklerin diş ve diş eti problemleri yaşayan kişilerin rahatsızlıklarını tetiklediğine dikkat çekiyor.



Sıcak içecek ve yiyeceklerin diş problemleri olan ve diş hassasiyeti yaşayanların kâbusu olduğunu belirten Diş Hekimi A. Doğan Bircan ağız ve diş sağlığı hakkında dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgi verdi.



Diş ve diş eti hastalıkları, en önemli sağlık sorunları arasında yer alsa da hayatı doğrudan tehdit etmediği için gereken önemin verilmediğine dikkat çeken Diş Hekimi Bircan, 'Aslında ağızdaki olumsuzlukların; diş sağlığının bozulmasından tutun da sindirimin olumsuz etkilenmesine kadar yol açan olumsuz etkileri bulunuyor. Dişlerde ve ağızlarda yapısal ve işlevsel herhangi bir bozukluğun olmaması, dişlerin ve ağzın görevlerini tam olarak yapabilmeleri durumu, ağız ve diş sağlığının varlığını gösteriyor' dedi.



Daha sağlıklı dişler için Diş Hekimi Bircan, şu önerilerde bulundu:



'6 ayda bir diş hekimimizi düzenli olarak ziyaret etmeyi unutmayın. Eksik dişlerinizin tedavisini geciktirmeyin. Dişlerinizi düzenli olarak fırçalayın. Aşırı asitli ve şekerli yiyeceklerden uzak durun.



Diş hekiminizin önerdiği sertlikte diş fırçası kullanın ve dişlerinizi önerilen şekilde fırçalayın. Diş ipini düzenli ve doğru bir biçimde kullanın. Bakteri oluşumuna engel olabilmek için diş fırçanızı önerilen düzenli aralıklarla değiştirin. Diş hassasiyetiniz mevcut ise ona uygun ürünler tercih edin. Devam eden bir diş hassasiyetiniz varsa sıcak içeceklerde pipet kullanarak hassasiyet olan bölgeden içecek temasını uzaklaştırın. Ceviz, fındık gibi kabuklu ürünleri dişleriniz ile kırmaktan kaçının Soda, kola gibi içeceklerin kapaklarını dişleriniz ile açmaya çalışmayın.'

