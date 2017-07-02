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Sıcak havalar kalp krizini tetikleyebilir
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Sıcak havalar kalp krizini tetikleyebilir

Hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği günlerde zorunlu olunmadığı sürece dışarı çıkılmaması gerektiğini belirten uzmanlar, sıcak havaların kalp krizini riskini artırabileceğini söyledi.

Hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği günlerde zorunlu olunmadığı sürece dışarı çıkılmaması gerektiğini belirten uzmanlar, sıcak havaların kalp krizini riskini artırabileceğini söyledi.
Günlerdir mevsim normallerinin üzerinde seyreder sıcak havalar rahatsızlıklara neden olabiliyor. Sıcak havalarda zorunlu kalmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini belirten Medova Hastanesi Dahiliye Uzmanı Haluk Özotuk, "Hava sıcaklıklarının arttığı bir döneme girmekteyiz. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok üzerinde seyretmekte. Bu dönemde güneşin etkilerinden, özellikle faydalı etkilerinden faydalanmak için kumsalları denizlere gidiyoruz, güneşleniyoruz. Fakat kronik hastalığı olanlar için özellikle çok dikkat edilmesi gerekiyor. Diyabet, kalp hastalığı ve koroner damar hastalığı olanlar özellikle yaşlı hastaların çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü güneş faydalı olduğu kadar aynı zamanda zararları da olabiliyor. Güneşin akut etkilerinden en çok karşılaştığımız durumlar olmakta. Bunlar özellikle güneş çarpmaları, güneş bitkinlikleri, güneş krampları şeklinde başlayıp daha sonra o bilinç bulanıklığı, terleme, titreme, ateş yükselmesi, şuur bulanıklığı ve bilinç kaybı gibi durumlara neden olmakta. Bu artık güneş çarpması durumuna gelmekte hastalar buna çok dikkat etmek gerekiyor" dedi.

"KALP KRİZİ GEÇİRME RİSKİNİ ARTIRMASI NEDENİYLE ÖZELLİKLE ÇOK DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR"
Özotuk, normalde vücudun koruma mekanizması olan terleme, cilt altı damarlarındaki genişlemenin aslında vücut ısısını düşürme gibi etkisi olduğundan bahsederek, "Kronik hastalığı olanlar, inme felç gibi rahatsızlıkları olanlar bu normal savunma mekanizmaları, bu hastalarda aslında daha tehlikeli olmakta. Çünkü hem kalbin çalışmasını artırmakta, çarpıntıya neden olmakta. Damar içi sıvı azalmasına bağlı olarak kalbin daha çok kan pompalamak için daha çok çalışmasına neden olmakta. Bu da kalbin fazla yorulmasını hem de çarpıntıdan dolayı daha çok iş yapmasına bir de koroner damarların kalbin beslenmesini bozması nedeniyle kalp krizi geçirme riskini artırması nedeniyle özellikle çok dikkat edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

"GÜNDE EN AZ 3 LİTRE SU İÇİN"
Vatandaşlara önerilerinin ultraviyole A ve B ışınlarının en dik geldiği dönemler olan saat 10 ile 16 arasında güneşe çıkmamaları olduğunu söyleyen Özotuk, "Giysiler de dikkat edecekleri şeyler sentetik kumaşlardan ziyade bol ve pamuklu giysiler giymeleri. Çünkü bunlar terlemeyi daha rahatlatır, kolaylaştırır, bu yüzden öneriyoruz. Yemeklerinde aşırı yağlı, yoğun protein içeriği olan, karbonhidrat içeriği olan şeylerden uzak durmalarını öneriyoruz. Bol sıvı tüketmelerini öneriyoruz. En az 3 litrenin üzerinde sıvı tüketmelerini öneriyoruz. Mutlaka güneşe çıkacaksak yüksek faktörlü koruyucu kremleri kullanmalarını öneriyoruz. Çünkü güneş koruyucu kremleri kullanmazsak hem cildimizde hem gözlerimizde hem yansıyan ışınların zararlı etkilerinden vücudumuzu koruyamıyoruz ona dikkat etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
(Mustafa Beşer - Uğur Sarı / İHA)

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