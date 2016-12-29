29.12.2016 12:08 Sibirya soğukları Zernek Barajını dondurdu

Van'da etkili olan Sibirya soğukları, Zernek Barajının donmasına neden oldu. Van'da etkili olan Sibirya soğukları, Zernek Barajının donmasına neden oldu.



Van'da kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürürken, hava sıcaklığı geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düşüyor. Aşırı soğuklar nedeniyle Van-Hakkari karayolu üzerindeki Havasor Ovası'nda bulunan 105 milyon metreküp su kapasiteli 50 bin metrekarelik Zernek Barajı'nın yüzeyi de tamamen buz tuttu.



Yaz aylarında 11 bin 300 hektarlık bir alanı sulamak için kullanılan baraj gölünde aynı zamanda kafes balıkçılığı da yapılıyor. Barajın içinde bulunan tekneler ve kafesler de buz kütlesine gömüldü.

