Sibirya'daki orman yangınları büyüyor

Sibirya'daki ormanlık alanda çıkan yangın büyüyerek devam ederken, vatandaşların ormanları ziyaret etme yasağı 21 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Sibirya'daki ormanlık alanda çıkan yangın büyüyerek devam ederken, vatandaşların ormanları ziyaret etme yasağı 21 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Rusya Olağanüstü Hal Bakanlığı, Sibirya'da ormanlık alanda çıkan yangının 3 kat daha yayıldığını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yangın çıkan bölgelerden Buryatia bölgesindeki yangının sadece bir günde 6.2 bin hektardan 7.6 bin hektara yayıldığı belirtildi. Yetkililer, yangın ve sıcak hava nedeniyle 20 Mayısta başlayan vatandaşların ormanları ziyaret etme yasağını 21 Temmuza kadar uzattı.

Kurtarma ekipleri, yangının yerleşimlere yayılmasını önlemek için çalışıyor. Yangının kontrol altına alınabilmesi için Bakanlık tarafından 10 helikopter görevlendirdi. Yangınların başladığı dönemin başından itibaren 1.5 tondan fazla su yangın alanlarına püskürtüldü.

(Tatiyana Şuvalova /İHA)