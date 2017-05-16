Siber saldırıda Kuzey Kore şüphesi

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 154 ülkeden binlerce bilgisayarı etkileyen siber saldırının ardında Kuzey Kore'nin olduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 154 ülkeden binlerce bilgisayarı etkileyen siber saldırının ardında Kuzey Kore'nin olduğu iddia edildi.

Cuma günü, gerçekleştirilen siber saldırı 154 ülkeden binlerce kullanıcıyı etkilemişti. Siber güvenlik uzmanları, saldırının ardında Kuzey Kore'nin olabileceğini ileri sürdü. Symantec ve Kaspersky Lab, dün yaptıkları açıklamada ekipleri tarafından elde edilen bulguların "WannaCry" yazılımının daha eski kodlarının Kuzey Kore'ye ait Lazarus Grup tarafından kullanılan bazı programlarla eşleştiğini duyurdu. Güney Koreli Hauri LAbs'ın üst düzey araştırmacılarından Simon Choi adlı bir araştırmacı, "Saldırı, Kuzey Kore'nin arka kapı zararlı kodlarıyla benzerlik gösteriyor" dedi. Symantec ve Kaspersky ise, Kuzey Kore'nin saldırılara dahil olup olmadığını olduğunu söylemenin çok erken olduğunu ifade etti.

Vietnam medyası, 200 bilgisayarın saldırıdan etkilendiğini duyurdu.

