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Siber Güvenlik Federasyonundan 'saldırı' uyarısı
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Siber Güvenlik Federasyonundan 'saldırı' uyarısı

Uluslararası Siber Güvenlik Federasyonu (USGF), siber saldırılara karşı Türkiye'ye kritik bir uyarı yaptı. Federasyon, 'Mesainin başlaması ile virüsün yayılmaya başlayacağını ön görüyoruz. Gelen maillere dikkat edilmesi gerekiyor' açıklamasında bulundu.

Uluslararası Siber Güvenlik Federasyonu (USGF), siber saldırılara karşı Türkiye'ye kritik bir uyarı yaptı. Federasyon, "Mesainin başlaması ile virüsün yayılmaya başlayacağını ön görüyoruz. Gelen maillere dikkat edilmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.
Geçtiğimiz günlerde 200 bin bilgisayarı etkileyen fidye yazılımı kabusu yeni bir siber saldırıyla tekrar gündeme geldi. Mayıs ayında 150 ülkeyi ilgilendiren "WannaCry (Ağlamak İstiyorum)" yazılımıyla aynı yöntemi izleyen virüs yazılımı tarafından yapılan saldırıdan binlerce bilgisayar etkilenirken, saldırı en çok Rusya ve Ukrayna'yı etkiledi. Saldırıya neden olan yazılımın Avrupa'da bazı ülkeler ile ABD'de de yayıldığı ve bazı önemli şirketlerin bilgisayarlarını ele geçirdiği aktarılırken, Uluslararası Siber Güvenlik Federasyonu (USGF) saldırılara karşı Türkiye'ye de kritik bir uyarı yaptı. Saldırıdan etkilenmemek için bir takım bilgiler aktaran federasyon yetkilileri, Windows işletim sisteminin güncellemesinin yapılması gerektiğini bildirdi.

"MESAİNİN BAŞLAMASI İLE VİRÜSÜN YAYILMAYA BAŞLAYACAĞINI ÖN GÖRÜYORUZ"
USGF, yaptığı açıklamada şu uyarılarda bulundu:
"ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) tarafından geliştirilen ve sonrasında kötü niyetli hackerların eline geçerek dünyayı etkisi altına alan WannaCry adlı fidye yazılımına benzer yeni adıyla 'Petya' virüs salgını başladı, Ukrayna ve Rusya'da etkisini göstererek tüm dünyaya yayılmaya başladı. Saldırı neticesinde birçok şirketin bu virüsün etkisi altına girdiği ve ciddi zararlar meydana geldiği bildirilmektedir. Ülkemizde bayram nedeniyle virüsten etkilenme oranları düşük olsa da, mesainin başlaması ile virüsün yayılmaya başlayacağını ön görüyoruz. Bu nedenle tüm özel ve kamu personelinin özelikle bu hafta mesainin başlamasıyla birlikte mail kutularına gelen maillere dikkat etmesi gerekiyor. Virüsün bilgisayarları etkileme yöntemleri arasındaki yüzde 90'lık payı, ortalama adlı sosyal mühendislik tekniği oluşturmakta, korsanlar ticari hesaplara ait mailleri özel tarama örümcekleri ile toplayarak sahte mail oluşturarak mail göndererek virüsü yaymaya çalışmaktadır. Bununla beraber şirket uzantılı mailllerden sahte mailler de oluşturulabilmektedir. Bu mailler ile gelen bağlantılara dikkat edilmesi gerekmekte, mailler içinde gelen bağlantılara ise sağ tuş ile ögeyi denetleme yaparak bağlantının risk içerip içermediği noktasında kontrollerin yapılması korunmak noktasında önemli olacaktır. Ayrıca virüs programlarınızdaki güncelleştirmeleri yapmanız virüsten korunmanızı önemli ölçüde sağlayacaktır. Bununla beraber virüsün etkisi altına aldığı Windows işletim sistemi de güncelleştirme yayınlamış durumda, bu güncelleştirmeyi de muhakkak yapmanız gerekmektedir."

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