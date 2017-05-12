Siber güvenliği artıracak kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Trump, devlet kurum ve kuruluşların siber güvenliğini artırmaya yönelik hazırlanan kararnameyi perşembe günü imzaladı.

ABD Başkanı Trump, devlet kurum ve kuruluşların siber güvenliğini artırmaya yönelik hazırlanan kararnameyi perşembe günü imzaladı.

ABD Başkanı Trump, başkanlık seçim kampanyası sırasında hararetle savunduğu ve uzun süredir beklenen siber güvenliği artıracak önlemleri içeren kararnameyi perşembe günü imzaladı.

Özel kararname ile beraber, devlet kurumlarındaki eskimiş internet altyapısı değiştirilecek ve eyalet siber ağı daha güvenli hale getirilecek. Öte yandan, kararnameyle altyapı ve güvenliği iyileştirilerek tüm kurum ve kuruluşların beraber çalışması kolaylaştırılacak.

ABD'deki seçim kampanyası sürecinde Başkan adayı Hillary Clinton'ın maillerinin hacklenmesi, siber güvenlik konusunu bir kez daha gündeme getirmiş, Clinton kampanya sürecinde ağır darbe almıştı. Rus hackerların seçim kampanyasını etkilemek için Clinton'un maillerini hacklediği iddia edilmişti.

(İdris Altun / İHA)