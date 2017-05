Sibel Can'dan Anneler Günü konseri

Ünlü ses sanatçısı Sibel Can, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Anneler Günü'ne özel organizasyonunda hayranlarıyla buluştu. Sanatçı, konserde söylediği şarkılarla anneleri coşturdu.

Ünlü ses sanatçısı Sibel Can, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Anneler Günü'ne özel organizasyonunda hayranlarıyla buluştu. Sanatçı, konserde söylediği şarkılarla anneleri coşturdu.

Festival Park'ta sahne alan Sibel Can, dillerden düşmeyen şarkılarını anneler için seslendirdi. Başta anneler olmak üzere konsere katılan binlerce kişi, sanatçının şarkılarına eşlik ederek, dans etti. Gaziantepliler, renkli ve coşkulu geçen konserde gönüllerince eğlendi.

Konseri izleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sanatçıya çiçek ve şal hediye etti. Şahin, marka şehre marka sanatçının yakıştığını belirterek, ünlü sanatçıya teşekkür etti. Her anını anne özlemiyle geçirdiğini dile getiren Şahin, "Sibel Can kardeşime, bu güzel gün ve bizleri kırmayıp geldiği için çok teşekkür ediyorum. Değerli sanatçımız Sibel Can ve bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi. Konseri izleyen Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Başkanı Mustafa Topçuoğlu da tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Sibel Can ise bugün şarkılarını anneler için söylediğini belirterek, konser alanındaki erkeklerden kırılmamalarını istedi.