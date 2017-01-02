Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
SGK: 'Yeniden yapılandırmada ikinci taksit ödemelerinin süresi uzatıldı'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

SGK: 'Yeniden yapılandırmada ikinci taksit ödemelerinin süresi uzatıldı'

(SGK), Yeniden yapılandırmada ikinci taksit ödemeleri için süreyi 9 Ocak'a kadar uzattı.

(SGK), Yeniden yapılandırmada ikinci taksit ödemeleri için süreyi 9 Ocak'a kadar uzattı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yeniden yapılandırmada ikinci taksit ödemeleri için süreyi 2 Ocak'tan 9 Ocak'a kadar ertelediğini duyurdu. Kurum, normal şartlarda bugün bitmesi gereken ödeme süresinin, teknik sebeplerden dolayı uzatıldığını belirtti. SGK tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bilindiği üzere, Kurumumuz alacaklarının tahsiline ilişkin ödemeler 02/01/2017 Pazartesi günü (bugün), mesai bitimiyle son buldu. Ancak Kurumumuzla prim tahsilat anlaşması olan bankaların Kurumumuz tahsilat sistemleriyle iletişiminde sıkıntılar yaşanmış ve prim tahsilatlarında aksaklıklar oluşmuştur.

Buna istinaden prim ödeme yükümlülerimizin mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme günü 02/01/2017 tarihi olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemleri 09/01/2017 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır".
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
KBÜ'ye ait tarihi taş binanın restorasyonu devam ediyor
Sivas Valiliği'nden doğalgaz zehirlenmesi açıklaması
Kayseri'de bir kişi aracında ölü olarak bulundu
Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
Cumhuriyet Üniversitesi'nde engellilere özel servis aracı
SGK ilk taksit ödemeleri ertelendi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İstanbul'a yeniden kar geliyor
İstanbul'a yeniden kar geliyor
Diyarbakır'da emniyete saldırı!
Diyarbakır'da emniyete saldırı!
İşte Reina saldırı düzenleyen o terörist...
İşte Reina saldırı düzenleyen o terörist...
Reina saldırısını DAEŞ üstlendi!
Reina saldırısını DAEŞ üstlendi!
Reina saldırısında ölenlerin otopsi raporu çıktı: Kurşunlar birinden çıkıp diğerine isabet etmiş
Reina saldırısında ölenlerin otopsi raporu çıktı: Kurşunlar birinden çıkıp diğerine isabet etmiş
Antalya Havalimanı'nda canlı bomba paniği!
Antalya Havalimanı'nda canlı bomba paniği!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
KBÜ'ye ait tarihi taş binanın restorasyonu devam ediyor
KBÜ'ye ait tarihi taş binanın restorasyonu devam ediyor
Sivas Valiliği'nden doğalgaz zehirlenmesi açıklaması
Sivas Valiliği'nden doğalgaz zehirlenmesi açıklaması
Kayseri'de bir kişi aracında ölü olarak bulundu
Kayseri'de bir kişi aracında ölü olarak bulundu
Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
Cumhuriyet Üniversitesi'nde engellilere özel servis aracı
Cumhuriyet Üniversitesi'nde engellilere özel servis aracı
SGK ilk taksit ödemeleri ertelendi
SGK ilk taksit ödemeleri ertelendi
Keçili Köyünden Halep'e destek
Keçili Köyünden Halep'e destek
Başkan Çerçioğlu yeni yılın ilk gününde Çakırbeyli Pazarını ziyaret etti
Başkan Çerçioğlu yeni yılın ilk gününde Çakırbeyli Pazarını ziyaret etti
Babel ilk idmanına çıktı
Babel ilk idmanına çıktı
Van'da çipli kimlik kartı başvuruları başladı
Van'da çipli kimlik kartı başvuruları başladı
5 gün sonra kurtarıldılar
5 gün sonra kurtarıldılar
İşte Reina'yı kana bulayan o terörist!
İşte Reina'yı kana bulayan o terörist!

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English