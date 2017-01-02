02.01.2017 17:28 SGK: 'Tüm alacakların tahsilat işlemleri 9 Ocak mesai bitimine kadar uzatıldı'

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK), son ödeme günü 2 Ocak 2017 tarihi olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemlerini 9 Ocak 2017 tarihi mesai bitimine kadar uzatıldığını ve bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemelerin yasal süresi içinde yapılacağını kaydetti. Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK), son ödeme günü 2 Ocak 2017 tarihi olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemlerini 9 Ocak 2017 tarihi mesai bitimine kadar uzatıldığını ve bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemelerin yasal süresi içinde yapılacağını kaydetti.



SGK, mükelleflerin borç ödeme sürelerine ilişkin bir açıklamada bulundu. Açıklamada, "Bilindiği üzere, Kurumumuz alacaklarının tahsiline ilişkin peşin ödemeler ve ilk taksit ödemeleri 2 Ocak 2017 pazartesi günü (bugün), mesai bitimiyle son buldu. Ancak Kurumumuzla prim tahsilat anlaşması olan bankaların Kurumumuz tahsilat sistemleriyle iletişiminde sıkıntılar yaşanmış ve prim tahsilatlarında aksaklıklar oluşmuştur. Buna istinaden prim ödeme yükümlülerimizin mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme günü 2 Ocak 2017 tarihi olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemleri 9 Ocak 2017 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır" denildi.

