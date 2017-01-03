03.01.2017 11:31 SGK'dan sigortasız işçi çalıştıran iş yerlerine uyarı

Batman Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Alaettin Ökten, esnafı gezerek, sigortasız işçi çalıştırmamaları konusunda uyarıda bulundu. Batman Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Alaettin Ökten, esnafı gezerek, sigortasız işçi çalıştırmamaları konusunda uyarıda bulundu.



SGK İl Müdürü Alaettin Ökten, Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı Veysi Ertaş, Sosyal Güvenlik Denetmeni Abdullah Ekmen, Şef Mehmet Beşir Arslan ile birlikte rehberlik faaliyeti kapsamında Batman'da faaliyet gösteren iş yerlerini ziyaret etti. İşverenlere kayıt dışı istihdamın olumsuz yönlerini anlatan İl Müdürü Ökten, işverenlere sigortasız işçi çalıştırmamaları konusunda uyarılarda bulundu ve SGK tarafından hazırlanan rehberlik faaliyetleri hakkındaki broşür ve kitapçıkları dağıttı.

