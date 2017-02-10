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SGK Başkanı Bağlı'dan esnafa müjde
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SGK Başkanı Bağlı'dan esnafa müjde

'Çalışma hayatında milli seferberlik' programı kapsamında Diyarbakır'a gelen Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı, terörden zarar gören işveren ve esnaf için düzenledikleri prim ödemelerini, 2 mayısa ertelediklerini söyledi.

'Çalışma hayatında milli seferberlik' programı kapsamında Diyarbakır'a gelen Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı, terörden zarar gören işveren ve esnaf için düzenledikleri prim ödemelerini, 2 mayısa ertelediklerini söyledi.
Bağlı, 'Çalışma hayatında milli seferberlik' programı kapsamında Diyarbakır'a geldi. Bir otelde düzenlenen toplantıya katılan Bağlı, burada bir konuşma yaptı. Milli seferberlik kapsamında Türkiye'nin kronik sorunu olan işsizliği Allah'ın izni ile kontrol edilebilir bir seviyeye getireceklerini belirten Dr. Bağlı, patronun milletin kendisi olduğunu belirtti. Dr. Bağlı, "İşin sahibi milletin kendisidir, parayı veren milletse bizim belirli aralıklarla millete gidip onlara hesap vermemiz, onların sorunları ile hemhal olmamız onların problemlerine çözüm arayışları içerisinde olmamız ve bu sorunları onlarla birlikte onlarla el ele çözmemiz gerekiyor" dedi.

TERÖRDEN ZARAR GÖREN İŞVEREN VE ESNAFA MÜJDE
Özellikle terörden mağdur olan, bu bölgedeki işverenler ile ilgili çok ciddi kolaylıklar ve imkanlar sağladıklarını kaydeden Dr. Bağlı, şunları söyledi:
"Özellikle terörden mağdur olan esnafımızı, işverenlerimizi rahatlatmak için 12 aylığına prim almaktan vaz geçmiştik. Bu sıfır faizle onlara verdiğimiz bir nevi kredi durumundaydı. 500 milyon lira, eski para ile 500 trilyona yakın bir prim alacağından 12 ay boyunca feragat ettik. Esnafımız işverenimiz o zaman da sormuştu, şimdi de soruyor biz bu parayı bir kerede nasıl ödeyebiliriz? Bu konuda Bakanımızın talimatı ile geçen hafta vatandaşlarımızı sıkıştırmamız gerekiyor esnafımızı ve işverenimizi rahatlatmamız gerekiyor onun için 2 Şubat 2017 tarihi ve 2017/46 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu kararı ile 23 Aralık 2016-31 Mart 2017 tarihleri arasında verilmek zorunda olunan her türlü bilgi ve belgeyi yasal süreleri içerisinde versinler. Bilgi belge verme zorunluluğunu ertelemiyoruz. 1 Mart 2016 ile 31 Mart 2017 dönemine ait olan prim borçları 2 Mayıs 2017 tarihine kadar ertelendi arkadaşlar. 2 Mayıs 2017'ye kadar prim borçlarını ödeyebilirler. Geçen yıldan birikmiş prim borçları ile bu yılın ilk üç ayının prim borçlarını hemen bugün yarın getirin diye esnafımızı ve işverenimizi sıkıştırmıyoruz. Onlara 2 mayıs 2017'ye kadar süre tanıyoruz. Türkiye bir zamanlar emeklilerine maaşlarını ödemek için bankalara komisyon ödüyordu, şu anda emekli maaşlarını ödemek isteyen bankalara diyoruz ki emeklilerimize promosyon ödeyeceksiniz. Bu millet her şeyin en güzeline layıktır."
(Aydın Yorat / İHA)
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