Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, şampiyon olarak gelecek sezon Şampiyonlar Liginde yer almayı başardıklarını ifade ederek, 'Bu sayede gelecek senenin de ilk adımını atmış olduk' dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, şampiyon olarak gelecek sezon Şampiyonlar Liginde yer almayı başardıklarını ifade ederek, "Bu sayede gelecek senenin de ilk adımını atmış olduk" dedi.

Beşiktaş'ın başında 2 yılda 2 şampiyonluk kazanan Şenol Güneş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen basın toplantısında konuşan tecrübeli teknik adam, sezonu değerlendirdi. Elinde gazeteler olduğunu ve şu anda bunları okumadığını söyleyerek söze başlayan Güneş, "Ana başlıklarla ilgili notlar yazdım. Okuyunca konuların dağıldığını görüyorum. Özünü saklı tutarak söylemeye çalıştığım şeylerin abartılı olduğunu görüyorum. Şikayetçi değilim. Bu basın toplantısı, 2 senelik dönemin dışında nasıl çalışacağımın daha faydalı olacağını açıklamak olacak. 2016-2017 sezonuna şampiyon olarak girdik ve hedef takımdık. Şampiyonlar Ligi'nde son anda gruptan çıkamadık, arkasından Avrupa Ligi, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig mücadelesi verdik. Sadece lig şampiyonluğunu yaşadık, diğerlerinde hedefe gidemedik. İşimizi başarmak için şampiyon bir karakter ortaya koymaya çalıştık. Hedeflerimizin önüne geçmeliydik. Yönetim hedeflerini tutturdu. 5 yıllık plan içinde bakıldığında oldukça büyük mesafe aldılar. Biz de işimizin bazılarını yaptık, bazılarında eksik kaldık" ifadelerini kullandı.



"HİÇBİR YARIŞTA EZİLMEDİK"

Önümüzdeki sezon hedeflere daha büyük iştahla gidilmesi gerektiğini ifade eden başarılı teknik adam, "Ben sonuçlara takılmıyorum, oyunla konuşuyorum. Hiçbir yarışmada ezilmedik. Eksik olduğumuz maçlar oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev maçı. Bu maçla hedeften uzaklaştık. Avrupa Ligi'nde Lyon maçında iyi oynadık ama hedefe ulaşamadık. Kasımpaşa, Karabük ve Başakşehir maçlarında iyi oynamadık. Özellikle Karabük ve Başakşehir maçlarında iyi oynamadık. Oyuncu, taraftar, personel ve teknik ekip büyük emek verdi. Başta başkan ve yönetim büyük emek verdi. Olağanüstü çalışmayla buralara gelindi. Medya eleştirileri de bize yol gösterdi. Burada ne kadar tartışma olsa da başarıya giden yolda katkı oldu bu. Hiçbir başarı emek vermeden olmuyor. Saha içinde ve dışında biz bir aileyiz. Rakiplerimiz ne kadar güçlüyse biz de o kadar güçlüyüz. Kimseyi kendimizden üstün görmedik. Çok çalıştık, yorulduk. Kimse bize puan vermedi. Sürat ve zamanı harcadık. Şu anda bile bakamadığım yazılarla buraya geldim. İlkeli, prensipli olduk, 1 yılın karşılığını aldık ve gelecek yılın da ilk adımını attık. Seneye Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Ligde bazı takımlar başlar, sonuçlar gelince de 'Ben şampiyonluğa oynuyorum' diyebilir. Bu yanlış" dedi.



"ÖNCE HEDEFİ ÇİZMEK GEREKİYOR"

Yapılan her işte önceliğin hedefi oluşturmak olduğunu ifade eden Şenol Güneş, "Hedefi yakalamak için ne yapacağınız önemli. Hedefimiz iyi futboldu. İkinci yarıda bazı zamanlarda keyif alma noktasını kaybettik. İşini sevmeyenle, sorun çıkaranla, büyük bir camiada olduğunu bilmeyenle işimiz olmadığını gösterdik. Diğer takımların başarısızlığı, bizim eksiklerimizi kapatmaz. Düşüncelerimizi endişelerimizden ayırıp basit yaşadık. Enerjimizi oyuna verdik. Hatalarımız oldu, yine olacak. Azaltmaya çalıştık. Şampiyon olduk, 3. yıldızı taktık. Kulüp, takım, başkan, yönetim ve benim için birçok ilkler olmuş olabilir. Bu durum sorumluluklarımızı arttırır. Büyüklük sadece şampiyonluğa sıkıştırılmamalı. Şampiyonluk hedef olmalıdır. Spora, sanatın güzelliğini, paylaşım sevdasını katalım. Felsefemizi, dilimizi, zihniyetimizi geliştirip futbolu güzelleştirelim. Cesur oynayarak taraftarı sahaya getirirsiniz, korkarak onları kaçırırsınız. Diğer takımların da iyi olması, iyinin de daha iyisini ortaya çıkaracaktır. Rakiplerimizin güçlü olmasına ihtiyacımız var" diye konuştu.

(Bozhan Memiş / İHA)