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'Sezon sonu başkanlığı bırakıyorum'
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'Sezon sonu başkanlığı bırakıyorum'

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sedat Sözlü, sezon sonu başkanlığı bırakacağını, bu süre içinde göreve talip olan çıkarsa da kongre kararı alabileceğini söyledi.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sedat Sözlü, sezon sonu başkanlığı bırakacağını, bu süre içinde göreve talip olan çıkarsa da kongre kararı alabileceğini söyledi.
Sedat Sözlü, dün oynanan Mersin İdmanyurdu maçının ardından taraftarın 'yönetim istifa' sloganlarına cevap vermek için bugün Adana Demirspor Aytaç Durak Tesisleri'nde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

"BIRAKIP KAÇMAK KOLAY"
İstifa etmenin çok basit olduğunu ifade eden Sözlü, "Bırakıp kaçmak çok kolay. Bu takımı nasıl daha iyi yerlere getirebiliriz bunun gayretini vermek durumundayız. Bu teknik direktör bu futbolcular bizim sorumluluğumuz bizim taleplerimiz adı altında gelip görev aldılar. Bizde onlara karşı sorumluluğumuzun bilinci içerisindeyiz" dedi.

"SEZON SONU BIRAKIYORUM"
Sezon sonu kulüp başkanlığını bırakacağını açıklayan Sedat Sözlü, "Sezon sonuna kalmadan yeni oluşum çalışmaları şimdiden başlayabilir. Yeni bir oluşum, yeni bir yönetim çalışması yapacak varsa derhal kongre kararı almaya hazırım. Kimin listesi varsa gelsin, yarın kongre kararı almazsam namerdim. Hak etmediğimiz küfürleri alıyoruz. Bana istifa et diyorlar. Doğru söylüyorlar, istifa etmem gerekir. Geçen yıl 20 milyon küsur borçla takımı devralıp final oynatıyoruz. Bu takım ilk defa benim dönemimde Süper Lig'e bu kadar yaklaştı. Benim hayatta ki en değerli varlığım çocuklarımdır. Onlara bile dün küfür ediyorlar. Sedat Sözlü'nün suçu budur işte" diye konuştu.

"NDUKA İLE ANLAŞACAĞIZ"
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sedat Sözlü, bu akşam Adana'ya gelecek olan Nduka Ozokwo ile de görüşmelere başlayacaklarını belirterek şunları söyledi: "Nduka ile görüşüp anlaşacağız. Bazı teknik manada oyuncularımıza ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Mevcut transferlerimizi yapacağız. Allah'a şükür kulübümüz batık göçük durumda değil. 13-14 milyon borcumuz var. Şu mevcut borçlarımızı falan da ödersek bu rakamı inşallah 10 milyona kadar düşebilir."
(Umutcan İşledici / İHA)
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