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Sezon istatistikleri belli oldu
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Sezon istatistikleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte en çok gol atan takım Beşiktaş olurken, en az gol yiyen ekip ise Medipol Başakşehir oldu. Gol krallığında zirvede Wagner Love yer alırken, asist liderliğinde ise Wesley Sneijder başı çekti.

Spor Toto Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte en çok gol atan takım Beşiktaş olurken, en az gol yiyen ekip ise Medipol Başakşehir oldu. Gol krallığında zirvede Wagner Love yer alırken, asist liderliğinde ise Wesley Sneijder başı çekti.
Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun sona ermesiyle başarılı istatistiklere sahip takımlar ve futbolcular belli oldu. 16 hafta sonunda oynanan maçların ardından öne çıkan istatistikler şöyle:

ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ
Beşiktaş, 34 maç sonunda 23 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 8 beraberlik sonucu topladığı 77 puanla sezonu lider bitirdi ve 15. şampiyonluğunu elde etti. Medipol Başakşehir ise 21 galibiyet, 10 beraberlik ve 3 mağlubiyetle elde ettiği 73 puanla ligi ikinci sırada bitirdi. Bu sezon istenen performansı gösteremeyen iki ekipten Fenerbahçe, 18 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 64 puanla 3. sırada yer alırken, Galatasaray ise 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyetle topladığı 64 puanla 4. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, ikili averajda sarı-lacivertlilerin gerisinde olduğu için sezonu dördüncü tamamladı.

EN FAZLA BAŞARILI PAS YAPAN TAKIM GALATASARAY
Süper Lig'in 2016-2017 sezonunda, en çok başarılı pas yapan takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, maç başına yaptığı 480 pas ile bu alanda ilk sırayı çekerken, Beşiktaş maç başına yaptığı 453 pas ortalamasıyla ikinci sırada yer alıyor. Rakiplerine göre pas sayısı düşük olan Fenerbahçe ise 335 pas ortalamasına sahip.

TOPA EN ÇOK SAHİP OLAN GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ
Topa en çok sahip olmada zirveyi iki takım paylaşıyor. Beşiktaş ve Galatasaray, yüzde 61'le maç başı topa sahip olma oranında ilk sırada yer alıyor. Bu iki takımı yüzde 53 ile Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe izlerken, Osmanlıspor ise yüzde 52 ile beşinci sırada yer alıyor.

TRABZONSPOR BU SEZON SARARDI
Ligin en fazla sarı kart gören takımı Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer 98 sarı kartla bu alanda zirvede bulunuyor. Karadeniz ekibini 95 kartla Kayserispor izlerken, Aytemiz Alanyaspor 89, Adanaspor, Fenerbahçe ve Kardemir Karabükspor ise sezon boyunca 87 kez sarardı.

RİZESPOR LİGİN KIRMIZI KART LİDERİ
Spor Toto Süper Lig'e veda eden Çaykur Rizespor, vedasını sezonun en çok kırmızı kart gören takımı unvanıyla yaptı. Mavi-yeşilliler, gördüğü 8 kırmızı kartla bu kulvarda zirvede yer alıyor. Rizespor'u 7 kırmızıyla Bursaspor takip ediyor. Antalyaspor ve Gaziantepspor'un da 6 kırmızı kartı bulunuyor.

GOL KRALI VAGNER LOVE
Spor Toto Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvenin sahibi 23 golle Vagner Love. Love'ı, 20 golle Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun takip ediyor. Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o 18 golle üçüncü sırada yer alırken, Konyasporlu Riad Bajic ise attığı 17 golle bu alanda dördüncü sırada bulunuyor.

ASİST LİDERİ SNEİJDER
Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun asist kralı Galatasaray'da Wesley Sneijder oldu. Hollandalı orta saha, 15 asistle zirvede yer alırken, Beşiktaşlı Querasma 13 asistle Sneijder'i takip ediyor. Fenerbahçeli Lens ve Kayserisporlu Deniz Türüç'ün ise 11 asisti bulunuyor.
(Uygar Aydın / İHA)

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