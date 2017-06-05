Sezon acıyla açıldı

Sıcaklıkların 25 dereceye yükseldiği Trabzon'da bugün serinlemek için denize giren bir 16 yaşındaki bir lise öğrencisi, boğularak hayatını kaybetti.

Sıcaklıkların 25 dereceye yükseldiği Trabzon'da bugün serinlemek için denize giren bir 16 yaşındaki bir lise öğrencisi, boğularak hayatını kaybetti.

Deniz sezonu Trabzon'da bugün acı bir haberle açıldı. Geçen sezon Mayıs ayının ilk haftalarında denize giren Trabzonlular, bu sene havaların soğuk gitmesi nedeniyle deniz sezonunu 1 ay geç açtı. Ancak deniz sezonunun açıldığı ilk gün sezonun ilk boğulma vakası yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Şalpazarı Çok Programlı Lisesi 9 Sınıf öğrencisi Veysel Metin (16) Beşikdüzü ilçesi Adacık Mahallesi Öğretmenevi Plajı'nda arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği denizde birden gözden kayboldu. Arkadaşları tarafından bir süre sonra denizden çıkartılan Metin, 112 ambulansı ile Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Metin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 16 yaşındaki genç lise öğrencisinin 4 çocuklu Metin ailesinin 2 oğlundan biri olduğu ve yarın Şalpazarı ilçesi Kireç Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.



HAVA SICAKLIĞINI FIRSAT BİLDİLER SOLUĞU DENİZDE ALDILAR

Trabzon'da havaların ısınmasıyla birlikte denize girmelerde başladı. Özellikle Akçaabat ilçesine bağlı Darıca ve Mersin sahillerinde denize girenlere daha çok rastlanırken, denize giren gençler bu sene sezonu havaların soğuk gitmesiyle sezonu geç açtıklarını belirttiler. Gençler, geçen sene Mayıs ayının ilk haftalarında denize girdiklerini söylediler.

Hava sıcaklığının 25 derecelerde seyretmesine rağmen deniz suyu sıcaklığının henüz istenilen düzeyde olmadığı öğrenilirken, daha çok 15-20 yaş arası gençlerin denize girdiği gözlendi.

