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'Sezgin Tanrıkulu sen kimin milletvekilisin'
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'Sezgin Tanrıkulu sen kimin milletvekilisin'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun 'SİHA'larla ilgili açıklamalarını, 'Sen kimin milletvekilisin' sorusuyla eleştirdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun 'SİHA'larla ilgili açıklamalarını, "Sen kimin milletvekilisin" sorusuyla eleştirdi.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin 6. Olağan Kongresinde konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun sözlerine sert tepki gösterdi. Tanrukulu'ya "Kimin milletvekilisin" diye seslenen Gül, CHP genel başkanının sessiz kalmasını da eleştirerek, "Sen de mi bu düşüncedesin" dedi. Bakan Gül, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Bakın bir CHP milletvekili çıkıyor diyor ki, 'silahlı İHA'lar vatandaşları vuruyor' Allah'tan kork yahu, sen Mehmetçiğe, sen güvenlik güçlerimize bu mücadelede canını ortaya koyan Mehmetçiğe nasıl böyle bir şey söylersin. Terörle mücadele hiçbir sivil vatandaşımıza tehdit oluşturmamaktadır. Yüzbaşımızı şehit eden terörist işte bu eleştirdiğin SİHA'larla vuruldu. Bunlardan rahatsız oluyorsun. Ey milletvekili, sen kimin milletvekilisin. 80 milyonun vergileriyle maaşını almıyor musun, insan biraz utanır. CHP ne hallere geldi. Cumhuriyete, halka yabancı olmuş. Bu siyasete en başta inanıyorum ki, CHP'nin duyarlı tabanı karşı çıkacaktır. Ama hala bu milletvekili hakkında genel başkanın hiçbir ikaz, gerekli disiplin uygulamaması, acaba o da mı böyle diyor diye düşündürüyor."

"TÜRKİYE'NİN HASTA ADAM OLARAK KALMASINI İSTİYORLAR"
Abdulhamit Gül, Türkiye'nin hasta adam olmasını isteyenlerin olduğunu söyleyerek, "Türkiye bir daha şaha kalkmasın dediler. Hasta adam olarak kalsın. Bizde her türlü pazar olarak kullanalım. Türkiye bir daha şaha kalkmasın dediler. O hasta adam Türkiye'si yok artık. O borç dilenen Türkiye yok. Türkiye ay yıldızlı bayrağı ile 80 milyon insanıyla ayağa kalkmıştır. Allahın izniyle, Türkiye'yi bölmek, parçalamak, geriye götürmek isteyenlerle kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Dünyada hem Cumhurbaşkanımız hem de ülkemize yönelik saldırıların artmasının temel sebebi budur. Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti hükümeti başarılı olmasında halklar batarsa batsın diyen birileri var. Ama bunlar tarih boyunca her zaman olmuştur. Edirne, Bulgarlar tarafından işgal edildiğinde Enver Paşa Edirne'yi kurtarmaya gidiyor. O zaman dedikler ki, Edirne'ye Enver gireceğine Bulgar girsin. Şimdi de Türkiye'yi Recep Tayyip Erdoğan ayakta tutuyor, daha ileriye götürüyor. Bundan rahatsız oluyorlar. Neredeyse Türkiye'nin birliği beraberliği, bekası olmasında bu Recep Tayyip Erdoğan'dan kurtulalım diyen bir anlayışı hepimiz tarafından görülüyor. Ama bu ülke 80 milyonuyla, bu ay yıldızlı bayrağı şaha kaldırarak, hasta adam değil, şaha kalkmış bir millet olarak yürümeye devam edecektir. Bakın terörle mücadelede bütün güvenlik güçlerimiz hükümetimizin kararlı iradesiyle bu mücadele başarıyla devam ediyor. Bütün terör gurupları ülkemizi terk edene kadar bu mücadele devam edecek. Biz devletin bekası için bu mücadeleyi veriyoruz. Hukuk ve adalet sınırları içerisinde FETÖ ile mücadele devam ediyor. Birileri rahatsız oluyor. Ama biz Türkiye'yi sokakta bulmadık. Asla bu mücadelede zafiyete izin vermeyeceğiz. Gaziantep'e birçok yatırım yaptık Milletvekillerimiz çok çalışıyor. İnşallah yılsonuna kadar Nurdağı Islahiye doğalgaza kavuşacak. Hizmetimiz tüm hızıyla sürecek. Bizim başka ülkemiz yok. Kimse Türkiye'yi Suriyelileştiremeyecek" diye konuştu.
(Abdülkadir Güneş / İHA)
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