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Sezaryen sonrası normal doğum mümkün mü ?
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Sezaryen sonrası normal doğum mümkün mü ?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Cantuğ Çalışkan, birçok kadının sezaryen sonrası başarılı şekilde normal doğum yapabildiğini ifade etti.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Cantuğ Çalışkan, birçok kadının sezaryen sonrası başarılı şekilde normal doğum yapabildiğini ifade etti.
Geçmiş yıllarda daha önce sezaryen olmuş annelerde sonraki doğumunun mutlaka sezaryenle olması gerektiği düşünülürdü. Yapılan işleme bağlı olarak anne rahmine uygulanan dikiş ve onarım durumunun bir sonraki normal doğum sancıları ve kasılmaları sırasında açılıp zarar göreceği ve anne ve bebeğe risk oluşturacağı göz önüne alınırdı. Günümüzde bu gibi durumların çok nadir olduğu görülüyor. Acıbadem Eskişehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Cantuğ Çalışkan sezaryen doğum sonrası normal vajinal doğumu anlattı.

"DAHA AZ AĞRI VE GENELLİKLE DAHA KISA SÜRELİ İYİLEŞME SÜRECİ OLUYOR"
Sezaryen doğum sonrası vajinal doğumun faydalarından bahseden Dr. Cantuğ,, "Sezaryen doğum sonrası vajinal doğum (SSVD), daha önceki doğum veya doğumlarını sezaryen ile yapmış annelerin mevcut doğumunu vajinal yoldan yapma durumudur. Sezaryen doğumda ise bebeğin dünyaya gelmesi uterus denilen anne rahmi yoluyla olmaktadır. Sezaryen doğum sonrası vajinal doğumda, doğum sonrası hastanede kalış süresi azalmaktadır. Daha az ağrı ve genellikle daha kısa süreli iyileşme süreci olmaktadır. Ateş, enfeksiyon, pıhtılaşma riski ve kan ihtiyacı gibi durumlar daha az olmaktadır. Doktor ve sağlık personeli için en önemli şey anne rahminin zarar görüp görmemesinin saptanmasıdır. Bu durum doğum sürecinde çok acil kabul edilmektedir. Eğer uterus dediğimiz anne rahminin zarar gördüğünü düşünürsek acil olarak bebek sezaryen ile doğurtulmalıdır. Doğum sürecinin ilerlememesi veya bebeğin bu süreçte strese girdiği bazı durumlarda başarı sağlanamaz ve sonuç yine sezaryen olabilmektedir" dedi.

"SEZARYEN SONRASI NORMAL DOĞUM ŞANSI YÜKSEK OLUYOR"
Daha önce sezaryen sonrası vajinal doğum mevcut ise mutlaka doktora bilgi verilmesi gerektiğini aktaran Acıbadem Eskişehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Cantuğ Çalışkan, "Bu durum mutlaka doktor veya yardımcı sağlık personeline bildirilmelidir. Eğer daha önce sezaryen sonrası normal doğum yapılmış ise tekrar normal doğum şansı artmaktadır. Aynı şekilde eğer daha önceki sezaryen yapılma sebebi bebeğin başıyla değil de makat veya yan durumda gelmesinden dolayı ise sezaryen sonrası normal doğum şansı yüksek olmaktadır. Önceki sezaryende bebek doğurtulurken rahim her zamanki uygulanan yatay kesi yerine farklı olarak dikey veya başka şekilde kesilip onarılmışsa SSVD önerilmemelidir. Daha önce birden fazla sezaryen öyküsü mevcut ise önerilmemelidir. Vajinal doğum anne veya bebek için güvenilir değilse önerilmemelidir" ifadelerini kullandı.

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