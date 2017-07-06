Seyyid Salih Geylani dualarla defnedildi

Seyyid Abdülkadir-i Geylani hazretlerinin torunlarından Seyyid Salih Geylani, Marmara Evleri 1. Kısım Camii'nde Seyyid Mehmed Emin Arvas Hocaefendinin kıldırdığı cenaze namazını müteakip Eyyûb Sultan Mezarlığına defnedildi.
Seyyid Abdülkadir-i Geylani hazretlerinin torunlarından Seyyid Salih Geylani, Marmara Evleri 1. Kısım Camii'nde Seyyid Mehmed Emin Arvas Hocaefendinin kıldırdığı cenaze namazını müteakip Eyyûb Sultan Mezarlığına defnedildi. Merhumun cenazesine İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören ve birçok seveni katıldı.
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