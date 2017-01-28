Seyircisiz maçta kazanan Trabzonspor

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde seyircisiz oynanan maçta Trabzonspor Medical Park, evinde Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 83-75 mağlup etti.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde seyircisiz oynanan maçta Trabzonspor Medical Park, evinde Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 83-75 mağlup etti.
KÜNYE Salon: Hayri Gür Hakemler: Ersan Ergüler xxx, Serdar Ünal xxx, Mehmet Şahin xxx Trabzonspor Medical Park: Green xx 11, Hardy xxx 19, Gutierrez x 6, Wright xx 11, Kadji xxx 21, Erol Can Çinko xx 7, Dusan Cantekin x 3, Moody x 5 Demir İnşaat Büyükçekmece: Johnson xx 7, Mutlu Akpınar xx 11, Stipanovic xxx 16, Hayes xx 10, Caloiaro xxx 15, Burak Can Yıldızlı x 3, Tayfun Erülkü xx 9, Buckner x 4 1. Periyot: 14-14 Devre: 40-34 (Trabzonspor Medical Park Lehine) 3. Periyot: 57-54 (Trabzonspor Medical Park Lehine) 5 faulle çıkanlar: Hardy (Trabzonspor Medical Park), Stipanovic (Demir İnşaat Büyükçekmece) (Gökmen Şahin/İHA)
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