15.11.2017 12:40 Seyir halindeyken alev topuna döndü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki otomobil bir anda alevler içinde kaldı. Sürücüsü tarafından güvenli bölgeye çekilen araç yanmaya devam ederken, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki otomobil bir anda alevler içinde kaldı. Sürücüsü tarafından güvenli bölgeye çekilen araç yanmaya devam ederken, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Olay, Turan Mahallesi Atatürk Bulvarı 15 Temmuz İlköğretim Okulu önünde sabah erken saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Celal K. idaresindeki 09 PE 355 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı.

Sürücü Celal K., aracını yol kenarına park etti. Motor kısmında başlayan alevler bir anda otomobili sardı. Polis, tedbir amaçlı yolu trafiğe kapattı. İhbar üzerine olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.



