Seyir halindeki otomobilin üzerine başka bir araç düştü

Hatay'da otoyolda seyir halindeki otomobilin üzerine, üst yolda el freni çekilmeden park edilen bir başka araç düştü. Kaza, güvenlik kameralarına da yansıdı.

Hatay'da otoyolda seyir halindeki otomobilin üzerine, üst yolda el freni çekilmeden park edilen bir başka araç düştü. Kaza, güvenlik kameralarına da yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay 18 Ocak tarihinde Belen-İskenderun E-5 Karayolu üzerinde meydana geldi. MOBESE'ye de yansıyan kazada İskenderun istikametinde ilerleyen bir aracın üzerine yukarıdaki yolda evin önünde el freni çekilmeden park edilen bir araç düştü. Kaza sonrası sürücü ne olduğunu anlayamazken vatandaşların da paniğe kapıldığı ve sürücüye yardım etmeye çalıştıkları da görüntülere yansıyor.

Feci kazada can kaybı yaşanmazken olay görenleri hayrete düşürdü.

(Ferit Savaş / İHA)