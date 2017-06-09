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Seyir halinde yol tartışması kavgaya döndü
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Seyir halinde yol tartışması kavgaya döndü

Konya'da seyir halindeki motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol kavgası çıktı. Kavga anı ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Konya'da seyir halindeki motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol kavgası çıktı. Kavga anı ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
Konya'da yoğun trafik akışında motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol tartışması çıktı. Yol boyunca sözlü tartışmaya tutulan taraflar araçlarını yol kenarına çekerek tekme tokat kavgaya etmeye başladı. Kavga sırasında cebindeki biber gazını çıkan motosiklet sürücüsü, araç sürücüsüne biber gazı sıktı. O sırada araçta bulunan ikinci şahıs, elindeki sopayla kendisini biber gazıyla savunan gence vurmaya başladı. Sopa darbeleriyle kask kamerası yere düşerken, kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

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