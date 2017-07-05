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Seyhan Soylu'dan Almanya'ya ilginç protesto
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Seyhan Soylu'dan Almanya'ya ilginç protesto

Almanya Başkonsolosluğu önüne gelen ünlülerin menajeri olarak tanınan 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu, Almanya Federal Başbakanlık binası önünde açılan skandal pankartı, üzerinde Almanya Başbakanı Merkel'in resminin bulunduğu pankartla protesto etti.

Almanya Başkonsolosluğu önüne gelen ünlülerin menajeri olarak tanınan 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu, Almanya Federal Başbakanlık binası önünde açılan skandal pankartı, üzerinde Almanya Başbakanı Merkel'in resminin bulunduğu pankartla protesto etti.
Siyaseti Güzelleştirme Türkiye Platformu Başkanı Seyhan Soylu, Almanya Federal Başbakanlık binası önünde açılan ve üzerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resminin bulunduğu skandal pankartın açılmasını misilleme yoluyla protesto etti. Gümüşuyu'nda bulunan Almanya Başkonsolosluğu önüne gelen Soylu, üzerinde Almanya Başbakanı Angela Merkel'in resminin bulunduğu ve "Bu kadın ile bir gece geçirene arabamı vereceğim" yazılı pankart açtı. Tek kişilik bir protesto gösterisinde bulunan Soylu, bölgede bir süre trafiği aksattıktan sonra açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'DE İNSAN HAKLARI ALMANYA'YA GÖRE ÇOK DAHA İLERİ DÜZEYDE"
Türkiye'de insan haklarına daha fazla değer verildiğini belirten Seyhan Soylu, "Yapılan bu saygısızlık cumhura yapılmış demektir, biz de böyle bir eylem yaptık. Merkel ile bir gece geçirmeye tahammül eden bir kişiye arabamızı veriyoruz. Almanya'da polisler protestolara engel olmazken, bizim polislerimiz ve konsolosluk çalışanları burada engel olmaya çalışıyorlar. Türkiye'de insan haklarının çok daha yoğun olduğu, koruma ve güvenlik alanlarının olduğunu gösteriyor" dedi.

"SÖZ KONUSU VATAN OLUNCA GERİSİ TEFERRUATTIR"
Söz konusu vatan olunca sessiz kalamayacağını ifade eden Soylu, "Herkes şunu aklına koysun ki her kim Recep Tayyip Erdoğan'a dil uzatırsa cumhura dil uzatmış olur. Hayatımda Recep Tayyip Erdoğan'a hiç oy vermedim ama işin içinde vatan olunca gerisi teferruattır. Burada yaptığımız eylem sonrası polislerimiz aracımızı konsolosluk önünden almamızı istiyorlar ama Almanya'da bunu yapmadılar" şeklinde konuştu.
Açıklama sonrası Seyhan Soylu konsolosluk önünden ayrıldı.
(Ufuk Kıvık /İHA)

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